玉里超商「軟腳蝦大樓」倒塌　結構技師教看外觀2點分辨

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郎美囡表示，其實不少民眾購屋前，容易忽略要注意大樓部分設備的使用期限，而這正好也是售屋時，新大樓或新社區容易受到青睞的主因。不過她也提醒，「不是每個管委會都很能發揮作用，營運維護的運作不見得一定都很理想」。郎美囡建議，可從社區佈告欄或電梯公告版面來觀察，「如果管委會很關心社區發展，相信在這些地方能輕易看出對環境與維護有較多著墨的資訊」，包括電梯修繕、垃圾清運、管理員是否有24小時輪值人力等，都可以作為參考；透過繳交管理費的戶數和金額，其實也能看出管委會運作幅度，畢竟要做好眾人之事，有時也與能夠調度的程度、花費的金額有關。
台北土木技術公會理事拱祥生則直言，與其討論SC純鋼骨、SRC鋼骨鋼筋混凝土、RC鋼筋混凝土三大建築結構，不如更接地氣地實際關注自身居住環境品質。建商需「將本求利」要務實跟成本市場相結合，譬如SRC就不太可能出現在低於10樓的建築；在購入或租賃前，金額多是一般人面臨的最直接考量。他不諱言地表示：「光這一點就已侷限住三大建築結構的取捨。」
「日前花蓮玉里超商3層樓大樓倒塌，與1999年921東星大樓、2016年台南維冠大樓的『軟腳蝦』建築情況相似！」拱祥生說，一樓有沒有挑高、牆面過少等問題，就是外型上最容易判別是不是軟腳蝦建築物的依據。不少人也會以921事件作為交易中古屋的年份標準，事實上當年大地震後，台灣建築法規以更嚴苛的標準進行了修訂，但直到2002年才完成修法，因此2003年後取得建照的房子才是符合新規。
拱祥生更分享，不管是住家或辦公大樓，都建議政府也應該對管委會再教育，管委會才會更對社區環境更積極維護與把關，「要是民眾三不五時就在電梯或其他公共區間看到『保護措施』，顯見大樓內有人正在進行整修」。此時民眾可以要求看「施工許可證」，盡量避免放任施工單位任意裝修。他也提醒有意修繕房子的民眾，光是敲牆就應該要附上結構安全證明，而且最好不能太局部，「你怎麼知道，有沒有可能這邊敲一敲，那邊就敲出問題」。
不過拱祥生也語重心長地說，跟地震相比，其實他認為「防火安全更重要」，保持逃生門、安全通道的暢通更應該是大家一起關注的事。像鋼結構就怕火，「所以當年911雙子星一下子就倒了下來，若是混泥土不會那麼快倒、甚至不會倒」。他呼籲應該真正落實公共安全檢查，包括防震、防火就都已涵蓋在檢查範圍內。即使是中古屋也能透過「三證」，「耐震安全、防火安全、消防安全」的檢查合格證，了解所在建築品質；並指出「新屋的話記得要求看『耐震標章』」，有的話就不怕，「等於把台灣最弱的一塊施工，請技師全程監督」。
若是地震後擔心環境建築空間有損傷怎麼辦？新北市土木建築學會余烈則建議，首要觀察身為建築結構系統關鍵的「樑跟柱」，牆壁樓板都還是其次。如果在樑或柱上看見有0.3寬度、深度達2cm以上的裂痕，即為「結構性裂縫」，需要特別注意。他建議民眾可初步自行檢查後，並拍下有疑慮的裂痕照片，打電話給土木建築協會、建築結構協會、土木技師公會等單位，透過電子郵件或通訊軟體傳達屋況，都能獲得專業協助，他以自身新北市土木建築學會為例，若民眾提供的建築照片裂痕真有疑慮，學會很快就會派結構技師前往民眾家中協助確認。