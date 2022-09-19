強震襲台！他曝「15樓恐怖視角」狂叫 魚缸晃爆慘變海嘯
近日台灣陸續出現大小地震，震央皆在東部地區，就有一名家住在15樓的高雄網友貼出強震來襲時的影片，只見大魚缸隨著高樓搖晃不斷灑出水來，而背景還伴隨著住戶的哭喊聲，畫面十分驚悚，也讓不少人嚇喊：「這就是我不選高樓層的地方住的原因！」
該名網友昨（18）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文出影片，只見畫面中，強震來襲時，大魚缸的水竟搖晃到全灑出來，且上頭的吊燈也跟著左搖右擺，看起來相當危險，原PO透露影片拍攝地在高雄，並嚇壞喊：「15樓的悲劇⋯」。
影片一出，網友也怕爆，紛紛留言，「嚇死人了！這個畫面」、「搖這麼大，真的只能等死的心態面對」、「這就是我不選高樓層的地方住的原因」、「買透天還是安全點，大樓晃這樣受不了」、「上面燈具，我還以為大章魚噴出來」、「現在知道住高樓不要輕易養魚了吧」、「客廳也瘋狂」。
也有住高樓的網友心有餘悸喊，「我家的魚缸也是一樣，水都流出，好可怕喔，還好沒碰到電線、插座，要不然就可怕了」、「地震時候我馬上衝去看我的魚缸有沒有事情」、「我16樓，一回到家先拖地」、「我16樓被搖醒，起來第一件事就是開始把地上的東西復位，再把魚缸灑滿地的水拖乾淨」。（編輯：賴禹妡）