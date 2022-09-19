地震後喝咖啡壓驚！星巴克全品項買1送1 連3天11點開賣
連日地震嚇壞民眾，星巴克推出「全品項買1送1」讓大家划算喝咖啡壓壓驚！即日起一連3天星巴克主打「植感好咖啡｜升級燕麥奶 享好友分享」活動，至門市購買2杯大杯(含)以上容量／風味／冰熱一致的全品項飲料，且2杯均加價更換為燕麥奶，其中1杯由星巴克招待。這次一早11點就能喝優惠到晚上8點，太划算了。
星巴克日前才推出全新以植物奶系列為主角，打造秋季風味的「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」、「黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂」、「燕麥可可瑪奇朵」共3款飲品新上市。今再度推出「植感好咖啡｜升級燕麥奶 享好友分享」活動，9/19(一)～9/21(三)，活動期間每天11:00-20:00，至門市購買2杯大杯(含)以上容量／風味／冰熱一致的全品項飲料，且兩杯均加價更換為燕麥奶，其中1杯由星巴克招待。
而且最新的「燕麥可可瑪奇朵、冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂」等，飲料基底為燕麥奶的飲品，無須加價就能享受這次的好友分享優惠囉。提醒大家，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。這次活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務；也不合併使用折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動。
星巴克還打造了對環境友善的「寶特紗隔熱杯套」，採魔鬼氈設計可輕鬆隨容器調整，使用相當便利。並於9/23起推出「植感好生活 寶特紗隔熱杯套 滿額贈／加價購活動」，凡單筆消費滿250元，即可以180元加購寶特紗隔熱杯套乙個（單筆交易限加購乙個），或單筆消費滿800元，即可免費獲得寶特紗隔熱杯套乙個（不累贈）。
另外，85度C則推出兩款全新飲品，以現萃咖啡液製成的香濃咖啡凍，搭配黃金比例特調的咖啡，打造咀嚼系「黑鑽咖啡」，咬得到Q彈咖啡凍的堅果香氣；並特別使用來自韓國原裝進口的蜂蜜柚子醬，打造「柚香系列」的酸甜黃金柚風味，可以搭配紅茶、綠茶或青茶，不只喝得到柚子的清爽回甘，還能吃到果肉。