電梯突關門上升！女教師被攔腰夾住拉扯　慘遭腰斬身亡

印度孟買郊區馬拉德(Malad)驚傳一起駭人事故！一名26歲女老師潔內爾(Jenel Fernandes)，她在瑪莉英語高中(St Mary's English High School)下課準備搭乘電梯時，人還沒完全進到電梯內，電梯門卻突然關上並往上升，整個人被攔腰向上拉扯，一半身體在外面、一半在電梯中，校內師生見狀趕緊幫忙讓潔內爾脫困，但卻束手無撤，直到警消到場後才把人救出後送醫，但潔內爾仍因傷勢過重宣告不治，馬拉德警方後續將針對該案進行調查，釐清如何咎責。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲印度聖瑪莉英語高中傳出電梯夾死女老師事故。（圖／翻攝自Manatelangana.news）全案發生在16日下午1時許，馬拉德聖瑪莉英語高中一名女老師潔內爾，當時正上完課準備搭乘電梯前往2樓的教師休息室，但當她從6樓要進入電梯時，才走到一半，電梯卻突然關上並往7樓上升，導致她半個身體當場被夾住卡在外面，潔內爾發出慘叫，師生聞聲前來查看，發現她被卡在電梯和牆壁之間，卻遲遲無法將人從中救出，只好趕快報案求援，警消人員獲報到場才終於把人救出來，但不幸的是，潔內爾仍因傷勢過重宣告不治身亡。針對該案，馬拉德警官拉文德拉(Ravindra Adane)表示，他們向學校工作人員、管理層與負責電梯維修公司進行調查，並記錄相關陳述，以了解事發經過和查明後續責任歸屬。（編輯：林莞茜）騎車撞狗慘摔！男怒告飼主傷害 法官打臉：牠有走斑馬線國1死亡車禍！小貨車故障停路中遭休旅車撞上 釀1死1傷強震震破水管！高雄深夜停水6小時 3區共3.8萬戶受影響三重爆銀樓搶案！妙齡女持假鈔被抓包 下秒奪金戒指落跑