12星座「一周運勢」曝！這位好運奇佳　事業、愛情大豐收

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金牛座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），如果有什麼賺錢或是兼職打工機會，其實你是應該把握的。因為最近深深覺得賺錢比休息更重要。一方面是你找到了人生努力的目標，另一方面是最近賺錢的運勢還滿順利的。但是最近做任何事情都不能急躁衝動，否則容易發生車禍或是樂極生悲。此外提醒你飯可以多吃，話別多說，以免話語傷人。
雙子座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），春天帶來溫暖的天氣也為你帶來想旅遊的心情和感動。最近特別想浸淫在浪漫的約會氣氛中，和情人一起喝咖啡，一起看書，由於心情極好，這樣心與心相印的溫暖，也讓你變得非常的青春可愛。最近出現的對像有年齡大的，也有年齡小的，他們的共同點就是外型很帥氣，符合你白馬王子的期待。
巨蟹座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），最近不知道是相思病還是神經病又犯了，總之，又在自尋煩惱，有情人也不懂得相存溝通，你特別愛懷疑他，沒來由的住負面去思考。建議你如果最近剛吵架，最好週末就別見面了，讓雙方都冷靜一下。你可以配帶黑色的水晶消除自己的負能量，至於工作，如有機會跳槽，你可以試試這轉型機會。
獅子座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），錢要省點用，這已經不是第一次提醒你，但顯然你沒改掉愛購物的習慣。最近你的智慧手機與電信設備與家電容易故障，也要小心遺失。愛情中你有重新選擇幸運的機會，如果有人更愛你可以給你未來，你一定要把握對方，如果只是不甘寂寞，想玩愛情遊戲，小心齊人非福，粉水晶可助你正緣能量。
處女座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），如果每天都可以過著今朝有酒今朝醉的日子那就太好了，可惜最近常常喝醉唱歌，卻沒有這種瀟灑的快意，因為平常工作太勞心力了，所以希望週末可以有完全屬於自己的時間。你也很珍惜有情人陪伴在身邊的感覺，建議你和情人單獨過週末，那種有人幫你分憂解勞的感覺是很踏實的，粉晶助愛情。
天秤座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），就算放假你也沒能好好休息，因為最近家裡面有太多的事情讓你不能放下不管。也許是自己要搬家換房子，也許是父母長輩的健康出了問題，讓你也特別揪心。由於棘手的事情一件一件出現，有點找不到自己往日的自信和熱情。建議你這段時間好好把握你的另一伴，不要因為忙碌而忽略對方。
天蠍座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），你多久沒有關心自己的家人了，對於愛你的家人和親人值得你親自下廚為他們做一道早餐，或是燉一碗湯，哪怕是倒一杯咖啡和茶，也能表達出你對他們的愛。習慣隱藏自己情感的你，適時的表逹情感，其實是更幸福的事。如果週末被老闆叫到辦公室加班，這樣沒有自己生活的模式，請及早覺醒。
射手座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），如果有什麼賺錢或是兼職打工機會，其實你是應該把握的。因為最近深深覺得賺錢比休閒更重要。一方面是你找到了人生努力的目標，另一方面是最近賺錢的運勢還滿順利的。但是最近做任何事情都不能急躁衝動，否則容易發生車禍或是樂極生悲。此外提醒你飯可以多吃，話別多說，以免話語傷人。
摩羯座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），爽朗的秋天季節，為你帶來想旅遊的心情和生活情調。最近特別想在秋高氣爽的節假日，和情人一起喝咖啡，一起看書，由於心情極好，這樣心與心相印的溫暖，也讓你變得非常的可愛年輕。最近出現的對像有年齡大的，也有年齡小的，彼此的共同點就是外型帥氣，符合你白馬王子的期待。
水瓶座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），最近不知道是相思病還是神經病又犯了，總之，又在自尋煩惱，有情人也不懂得相存溝通，你特別愛懷疑對方，沒來由的住負面去思考。建議你如果最近剛吵架，最好週末就別見面了，雙方都冷靜一下。你可以配帶黑色的水晶消除自己的負能量，至於工作，如有機會跳槽，可以試試這轉型機會。
雙魚座：本週（09/19~09/25 包含上升星座），錢要省點用，這已經不是第一次提醒你，但顯然你沒改掉愛購物的習慣。最近你的智慧手機與電信設備與家電容易故障，也要小心遺失。愛情中你有重新選擇幸運的機會，如果有人更愛你可以給你未來，你一定要把握對方，如果只是不甘寂寞，想玩愛情遊戲，小心齊人非福，粉水晶可助你正緣能量。
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