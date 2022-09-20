COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

近期還會有強震？學者、關聖帝君「都預言這區」　網抖爆

▲花東地區從17日開始就不斷有大小地震，其中18日更發生規模6.8的強震，將一間超商建築物給震垮。（圖/NOWnews攝影中心）
▲花東地區從17日開始就不斷有大小地震，其中18日更發生規模6.8的強震，將一間超商建築物給震垮。（圖/NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-20 07:05:42

花東地區從17日開始就不斷有大小地震，其中18日更發生規模6.8的強震，全台搖晃有感之餘，也有傳出不少災情。然而，就有網友發現，該起大地震「高雄鳥松玄鷲山高邑雲天宮」的主神關聖帝君先前就曾預言，表示在農曆9月附近恐有大地震之兆，除了已經傳出災情的東部之外，南部也要小心，引起廣大討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「高雄大小事」表示「其實玄鷲山高邑雲天宮在今年初抽出的國運籤，就曾預告過今年除了疫情要持續注意，以及農曆8月中旬附近需防戰亂發生之外，最可怕的第四點有說到『農曆4月或9月附近，全台恐有大地震之兆，尤其位於東部和南部最為嚴重，宜小心為要』。

▲
▲網友翻出「高雄鳥松玄鷲山高邑雲天宮」的主神關聖帝君先前的國運籤，引起討論。（圖/高雄大小事）
然而巧合的是，就在網友翻出關聖帝君預言之時，成大地球科學系教授饒瑞鈞就也提到「從過去台灣地震研究看出，台南以南到屏東，地表長期都有緩慢能量釋放，而台北、桃園一帶，累積能量速率相對慢，中部過去曾經發生921大地震，短期內再發生大地震的機會降低，不過嘉南地區，累積能量速率最快，因此判斷是未來可能的強震區。」恰巧與國運籤提醒南部也要小心地震相符合。

貼文一出，不少網友紛紛回應「阿娘威喔！真的不要再震了！」、「平常真的也沒有很信這個，但真的是很厲害欸」、「天佑台灣，希望南部不要再發生大地震嗚嗚」、「真的就在9月附近耶，好準喔」、「南部的朋友還是要隨時準備好一切！一定會沒事的！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

田馥甄演唱會取消挨轟！最新苦主現身　公告刪1句被抓包

先開門全錯！消防署證實「地震保命3大SOP」：直接躲進去

1千公尺高山遇6.8強震！他晃到遭甩飛　恐怖山鳴影片曝光

花蓮強震「牆壁呼吸」瘋傳！他錄影交代遺言崩潰：會死嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀