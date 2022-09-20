玉里超商倒塌「義消救援視角」曝！屋主夫妻1原因逃死劫
918台東池上6.8強震全台都有感，各地也傳出不少災情，其中備受關注的則是花蓮玉里一棟一樓為超商的建築物倒塌，當時一共有4人受困在裡頭，所幸最後全數救出。然而，花蓮消顏勝裕在臉書分享第一線救援畫面，受困的屋主夫妻在地震發生當下正坐在沙發上，天花板塌下來之後剛好被沙發頂住，才沒有造成重大傷害。
而從花蓮義消顏勝裕在臉書上分享第一線救援畫面，一開始先進入傾斜倒塌的四樓，走廊明顯已經傾斜，一行人破門而入之後，內部滿是磚塊以及殘破的木條，隨即搜救過程中，花蓮義消也不斷呼喊「有人嗎？如果有人請發出聲音，或者拿磚塊敲擊發出聲音！」
然而幾經搜索之後，終於找到在夾縫中發現受困的屋主夫妻，只見2人躺臥在沙發上，腳邊還有一台吊扇，塌下來的天花板幾乎緊貼著臉部，但幸好天花板被沙發頂著，才沒造成太大的傷害，而從影片可以看出救援相當困難，因房屋結構已經遭破壞，如果沒有專業判斷進行救援，房屋很可能又直接全部垮下來，整個過程相當戰戰兢兢。
而屋主夫妻獲救之後，全身都有擦挫傷，經送醫治療皆無大礙，不過該棟建築物也在19日被政府漏夜拆除，陳姓屋主則回到現場面露沉重表情，表示「當時他正在3樓看電視，沒想到地震發生後，房屋就突然塌掉了，那現在樓塌掉了，就是要拆掉啊！」至於房屋倒塌的原因等其他細節，還有待相關單位進一步調查釐清。（編輯：張嘉哲）