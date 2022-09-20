猴子也怕地震！「6秒跳樹逃生片」曝光 網友看10次融化
花東地區從17日開始連續發生兩起超過規模6的地震，全台搖晃有感，各地也陸續傳出災情，然而除了人類對於大自然的力量感到敬畏以外，動物們也不例外。近日「東部海岸國家風景區管理處」就在強震時，剛好錄下猴子直接跳樹逃生的畫面，短短6秒吸引不少網友觀看。
交通部觀光局東海岸風景區管理處在「台東縣金樽」設置要價20萬元的即時監控攝影機，日前還有曾經被獼猴扯下過，然而在日前強震時，攝影機也意外拍下猴子跳樹逃生的畫面，只見6秒影片中，該猴子突然從天而降經過鏡頭的範圍內，讓交通部觀光局東海岸風景區管理處也表示「看來不是只有我們人類被地震嚇傻....天上掉下來一隻猴....猴害怕啊！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「咦？還真的跳樹啊XD好可愛啊」、「很搶鏡耶！但是太好笑了，我重複看了好幾次！哈哈哈」、「五體貼地貌的迫降.......搭配後方的日出雲隙光美景......猴子又來搶鏡頭了」、「看了10幾次，超療癒的」、「那個垂直墜落的路線，讓我看了快10次哈哈哈哈」、「猴的迫降欸」。
而也有網友將影片截圖二創，複製多支猴子一同掉落的模樣；交通部觀光局東海岸風景區管理處則也是搞笑二創，將原影片猴子垂直掉下來之後又讓他升回去，笑翻不少網友。（編輯：張嘉哲）