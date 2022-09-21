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王品「和牛涮」免費升級澳洲和牛吃到飽　+1元生啤無限喝

▲王品集團主打日式和牛鍋物吃到飽的「和牛涮」，即日起至10/31前，全台8家分店同步推出免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」優惠；雙北4店（台北忠孝東、台北林森北、台北羅斯福、板橋文化店），還推出限定「＋1元生啤喝到飽」。（圖／王品集團提供）
▲王品集團主打日式和牛鍋物吃到飽的「和牛涮」，即日起至10/31前，全台8家分店同步推出免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」優惠；雙北4店（台北忠孝東、台北林森北、台北羅斯福、板橋文化店），還推出限定「＋1元生啤喝到飽」。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-09-21 00:05:00

王品集團主打日式和牛鍋物吃到飽的「和牛涮」，獨創「和牛三吃」打造炙燒和牛壽司、極上和牛涮煮、及極上和牛黑咖哩。即日起至10/31前，全台8家分店同步推出免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」優惠，雙北4店（台北忠孝東、台北林森北、台北羅斯福、板橋文化店）還推出限定「＋1元生啤喝到飽」活動，犒賞「酒肉朋友」們一起痛快享受。

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「和牛涮」日式和牛鍋物吃到飽，嚴選穀飼400天以上的極上和牛，主打獨創的「和牛三吃」。炙燒薄片和牛後刷上特製醬料，濃郁脂香覆上壽司米打造最受歡迎的「炙燒和牛壽司」；將甜嫩肉片在甘醇的干貝昆布湯底，或九州蒜味湯底中輕涮幾秒，「極上和牛涮煮」則是經典不膩的吃法；而「極上和牛黑咖哩」選用多種蔬果、辛香料熬至深可可色，包括肉片、薯塊都完整包裹辛口咖哩，入口即化。

自助吧供應70多種新鮮蔬菜、漿餃、副食、飲品等，點購指定套餐還可享用現做鯛魚燒。即日起至10/31也推出限定版「起司麻糬鯛魚燒」，帶有起司鹹香的暖橘色鯛魚外殼，搭配裡頭的Q彈麻糬夾心，還可自由填入自助吧附有的北海道牛奶霜淇淋、日式晶凍、或黑糖珍珠等配料，人人都可以一秒變身甜點師。

「和牛涮」即日起至10/31，推出超佛心免費升級優惠，只要至全台8家分店消費頂級和牛或極上和牛套餐，即可免費升級「澳洲金牌純血和牛」吃到飽；而且10/31前，週一至週五晚上8點後，至「和牛涮」雙北4家門店（台北忠孝東、台北林森北、台北羅斯福、板橋文化店），消費頂級和牛套餐，不只可以免費升級澳洲金牌純血和牛吃到飽，還能以1元加購「ORION生啤酒喝到飽」。

另外，馬辣集團9月集結旗下10大品牌優惠齊發，9/1～9/30，含2成人以上同行，出示身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼，或姓名內有「嫦娥奔月」任一字（可同音），或其一代表持有記者證／採訪證、軍人證、教師證，只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「九月升級活動」，都可享「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」等火鍋海鮮好料吃到飽。專屬處女座、天秤座還有壽星優惠，「九孔鮑魚、美國Prime神仙牛」吃到飽。

▲甜嫩肉片在干貝昆布湯底輕涮幾秒即可入口，經典「極上和牛涮煮」人人愛吃。（圖／王品集團提供）
▲甜嫩肉片在干貝昆布湯底輕涮幾秒即可入口，經典「極上和牛涮煮」人人愛吃。（圖／王品集團提供）
▲薄片和牛炙燒後刷上特製醬料，「炙燒和牛壽司」是不少人造訪和牛涮必吃菜色。（圖／王品集團提供）
▲薄片和牛炙燒後刷上特製醬料，「炙燒和牛壽司」是不少人造訪和牛涮必吃菜色。（圖／王品集團提供）
▲「極上和牛黑咖哩」甚有日式風味。（圖／王品集團提供）
▲「極上和牛黑咖哩」甚有日式風味。（圖／王品集團提供）
▲馬辣集團吃到飽最新9月優惠曝光，處女座、天秤座壽星可享「九孔鮑魚、美國Prime神仙牛」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團吃到飽最新9月優惠曝光，超狂火鍋海鮮好料可以吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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