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健身妹「1穿著」逛街！男友嫌丟臉她求解　男生集體認了

▲網友分享自己因為平常有在健身，所以出門會直接穿上瑜珈褲、運動內衣搭配小外套出門，但卻被男友嫌棄。（圖/Dcard）
▲網友分享自己因為平常有在健身，所以出門會直接穿上瑜珈褲、運動內衣搭配小外套出門，但卻被男友嫌棄。（圖/Dcard）

編輯中心/綜合報導

2022-09-20 11:03:48

隨著近幾年健身風氣相當盛行，不少人現在出門穿著都輕便、運動風隨處可見。然而近日，就有女網友分享表示「自己出門時穿著運動內衣、瑜珈褲及小外套跟男友約會」結果男友卻對該穿著非常有微詞，好奇詢問大家「逛街穿瑜珈褲很怪嗎？」貼文引爆廣大迴響。

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一名女網友在「Dcard」貼文指出「男友沒那麼難溝通，但他最近對我的穿搭感到反感，因為我好不容易養成上健身房習慣，有時跟男友約會完，行程如果是要去健身房，我會直接穿運動內衣、瑜珈褲、運動鞋搭配一件上衣或小外套就出門。」

「但男友對我這個運動瑜珈褲穿著感到不滿意，說這樣穿很難看、丟臉，而且會有內褲痕、駱駝蹄之類的」女網友無奈的說「你離我最近還看不出沒駱駝蹄？腹部、屁股都沒有出現神秘三角地帶，我都是經過挑選才買並且穿出門啊，而且也沒有露很低胸，有時候也會加小外套，穿起來我自己覺得舒服好看就好，路上比我露的還更多，請問大家怎麼看？」

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▲近幾年這種瑜珈褲相當盛行，但你能接受自己另一半穿這個出門逛街嗎？（示意圖非當事人／Pixabay免費圖庫）
貼文一出，不少男生給予意見表示「其實看完照片一點都不會不好看，但我覺得這是一種別人女友可以穿，自己女友不能穿給別人看的概念」、「深色的確是看不出來啦！不過我也不希望女友這樣穿」、「是不錯看，但我不會希望我女友這樣穿給別人看」、「以男生的角度來看，其實我覺得上半身穿短版衣服沒甚麼，下半身那種很貼的瑜珈褲應該才是雷點，私密處形狀是一個問題，但褲子已經貼到整個屁股的形狀都完美的體現出來了，正常的男友都不會想要女友穿的那麼裸露出去給別的男人看吧？

而也有不少女生則表示「我在路上會偷喵身材好有健身的穿這種衣服，真的好看爆」、「國外IG隨便滑，一堆人穿這樣出門好嗎」、「感覺是不想妳被別人看吧，因為我看照片你的身材真的超讚啊」、「如果你們所謂逛街地方，是一些偏高級的百貨公司，真的是蠻不適合的啦，除非你們都是逛路邊攤這些」、「以我一個路人來說，我會覺得這個女生是不是在炫身材，幹嘛穿成這樣，但妳的身材確實超好，難怪男友會不想要你這樣穿給別人看」。（編輯：張嘉哲）

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