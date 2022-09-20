比特犬也輸牠！豪豬「360度甩動噴刺」 離開留一地牙籤
近日曾報導「豪豬擅闖民宅！比特犬大戰被插滿『數百根刺』 難逃死劫」一事，可知豪豬殺傷力之強大，而豪豬也分有多個品種，美國辛辛那堤動物和植物園（Cincinnati Zoo and Botanical Garden）近日便分享一隻正在甩動身體的巴西樹豪豬，其尖刺竟隨著擺動從身體噴出，驚奇的畫面令人看的目不轉睛，甚至還覺得牠有點呆萌。
辛辛那堤動物和植物園於6日發布影片，畫面中只見一隻豪豬站在地板上，突然撐起身體左右狂甩，而身上的尖刺竟如水滴一般從身上噴離，看起來就像一隻寶可夢正在出招，接著小豪豬立刻離開現場，而地板上則留下一地又長又尖的白刺。
網友笑稱地上的是「牙籤」，留言「永遠不要光腳走進去！」、「好可愛！像是隻看不到眼睛的小刺蝟」、「呃，我打賭踩到牠的刺比踩到聖誕樹上落下的松針更痛」、「抖落的聲音有夠療癒」。
部分民眾則注意到，這隻豪豬與平時見到的長相不同，發問「為什麼牠長得這麼不一樣？我的意思是仍然可愛，但牠看起來不像一隻『正常』的豪豬」，而影片中的其實是「巴西樹豪豬（Coendou prehensilis）」，牠們刺短且密，大部分時間都待在樹上，大大的爪子和尾巴幫助牠們輕鬆爬樹，其健壯靈巧的尾部也能充當所謂的「第五肢」。（編輯：李惠婷）