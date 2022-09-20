退休爸想賣2千萬台北房！兒憂「要租屋了」 前車之鑑曝
台灣房價不斷上漲，又碰上通膨時代，不少年輕世代距離買房夢越來越遙遠。就有網友表示，爸爸退休後想賣掉還在繳房貸的台北房產，讓他開始擔憂「以後要租屋了」，而詳細過程曝光後，立刻釣出過來人分享痛苦的經驗談。
一位網友在論壇Dcard上發文提到，父母在2017年時，入手了台北一間房子，當時市價為2250萬元，目前房貸已繳5年，還有1350萬未償還，每月房貸金額為9萬，由父親付5萬、原PO負擔剩餘4萬。
而近期已退休到宜蘭居住生活的父親，深覺「拿退休金繳房貸」非常不妥，所以萌生將台北房產賣掉的念頭，且現在賣掉，價格也有2300萬元。而原PO目前仍住在這間台北房中，並建言「這房子其實是可以租出去的」，但父親又以「租客會搞事」為由否決，這讓原PO開始擔憂「如果真的賣掉我就要出去租房了...好難過」。
詳細過程曝光後，隨即引來苦主懊悔喊「我爸媽之前把房子賣掉現在每天都在後悔中度日」、「別賣，以後你買不回來」；另外也有人精算建議「加上手續費、稅金等等，感覺賣2300萬也賠」、「轉貸改30年房貸，每個月只要繳四萬多，又可以不用租房」、「我覺得轉貸滿可行的！既能保留房子也能減輕壓力」。（編輯：潘毅）