嗨洗鴛鴦浴突遇地震！她裸身驚逃 踏出門見男友弟傻了
近日地震連連，不少人在工作、吃飯、睡覺等情境中遭遇劇烈搖晃，而這位民眾卻是在與男友洗鴛鴦浴時遇到，強力的搖晃使他們來不及穿衣服就衝出浴室，踏出去後竟與男友的弟弟四目相對，這下空氣瞬間凝結，她氣惱道「真的是有夠尷尬的，整個身體都被他弟看到」。
原PO於「Zuvio 校園」平台發文，說明9玥18日這天因為和男友都剛好放假，其親屬也都不在家，於是兩人升起浪漫之心洗鴛鴦浴，後在浴室天雷勾動地火，可勾到一半時房子突然開始劇烈晃動，發生了大地震，因住在高樓擔心來不及逃，於是兩人沒穿衣服即刻衝出浴室，而就在他們踏出浴室的同時，男友的弟弟也正巧開門進屋走向客廳。
當下三人動作凝結，男友與原PO光裸著身與弟弟大眼瞪小眼，尷尬的氛圍充斥在空氣中。原PO後續裝做什麼都沒發生，把沒洗玩的澡洗完便回到房間，但令她最傻眼的是男友對此完全無感，甚至還有興致繼續巫山雲雨，「我只好乖乖配合，這是我一生中做那件事最沒感覺的一次了」。
這尷尬的情景令眾人都忍不住感同身受，回覆「我今天如果不小心看到大嫂的裸體，我應該會想刪記憶吧。太尷尬了」、「我洗澡的時候也有地震」、「小震不用跑，大震跑不了⋯⋯ 繼續⋯⋯」、「其實浴室反而是地震時最安全的地方（無法逃離的情況下」。 （編輯：李惠婷）