嫁給「3星座老公」要自求多福！專家點名他：小氣得要命

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天蠍男
天蠍座男人絕對是最完美的寵妻代表，能與天蠍座男結婚，肯定是得到他百分之百的認同、信任與深愛，一旦是天蠍座認定的人，他就會全心全意投注在另一伴身上，將老婆視為己物，給予對方無上限的關愛與照顧。
處女男
一向愛挑三揀四的處女座，面對婚姻、老婆可是包容度滿分，不僅不會處處挑剔，還很能為對方設想周到，集體貼、愛意、關心於一身，加上處女座男相當保護自己的妻子，不容許另一伴受到任何委屈，寵愛老婆一百分。
射手男
擁有天生樂天性格的射手座，別看他總是愛玩的模樣，一旦認真定下來娶了老婆，對於另一伴是忠貞不二，加上本身不喜歡束縛他人，在照料對方面面俱到之餘，也同時讓老婆感到自由、輕鬆，對於另一伴所做的決定給予絕對的尊重。
獅子男
對外總是充滿霸氣、硬派的獅子男，也把這樣的性格顯現在對另一伴身上，相信有不少女孩幻想著能跟「霸氣總裁」類型的男人結婚，選獅子座男就對了，獅子男對老婆的愛是很霸道的，只准許自己愛老婆一人，對妻子呵護有加，更要照三餐關心、叮嚀，可說是婚姻中的一大甜蜜！
遇上他只能【自求多福】星座男
雙子男
雙子座男不僅情緒容易反反覆覆，還有點情緒化，面對這樣性格的老公，老婆在心理上絕對會很辛苦，除此之外，雙子座男還是難以對感情穩定下來的男人，別有「花心大蘿蔔」的稱號，若要與雙子男交手，可得做好保護自己的萬全準備。
白羊男
白羊座男是愛自己比愛另一伴多的典型星座，這樣的不討喜「特質」，有幾個女孩能接受呢？忠於自己的白羊男在感情中其實是相當自我的，只懂得照顧自己，而經常忽略妻子的感受，跟牡羊男結婚無非是為自己找苦頭吃呢。
金牛男
愛斤斤計較的金牛男不僅對外如此，對內也是錙銖必較，相處起來相當惱人。金牛座男可說是天生的守財奴，只要碰到跟金錢有關的事項就會立刻竪起神經，限制老婆買這買那，對於給家用也是小氣的要命，嫁給這樣的男人，能不辛苦嗎？（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。