拿坡里週年慶倒數6塊炸雞239元 達美樂外帶大披薩199元
達美樂披薩限店神秘優惠無預警被挖出，位於高雄前鎮區的達美樂瑞隆店，即日起至9/22悄悄推出外帶限時限量優惠，「9吋超值四喜小披薩129元」、「12吋超值四喜大披薩199元」超殺優惠。而拿坡里超狂週年慶進入倒數，9/21(三)前6塊炸雞只要239元、大披薩不限口味全部也239元，香草烤雞翅、香酥雞塊、現炸脆薯、瓶裝汽水加購都只要銅板價，最低29元起就能加點，要吃要快。
位於高雄的達美樂披薩瑞隆店，不定期祭出優惠活動造福粉絲，9月中才推出9吋四喜小披薩特價168元。如今又悄悄推出外帶限時限量的神秘優惠，即日起至9/22，「9吋超值四喜小披薩129元」、「12吋超值四喜大披薩199元」，超值四喜口味在餅皮上放有洋蔥、青花菜、紅椒、玉米、鳳梨、蘑菇、火腿、香腸片、香腸丁滿滿好料，限店祭出超殺價格引起饕客關注。不少網友表示「高鐵已訂票」、還有人忍不住羨慕說「北部沒人權484」。
而拿坡里超狂週年慶則進入倒數，明天9/21(三)前，6塊炸雞或6塊烤雞只要239元（原價312元），而且6塊炸雞再加30元還可以升級為「6塊咔滋雞腿」；大披薩則是不限口味，全部18種通通也只要239元（原價349元），而且週年慶優惠外帶、內用都適用。
更大方推出眾多加點優惠寵客，加購香濃雙份起司(大)只要49元，香酥雞塊(8入)加購價69元；現炸脆薯和1250ml的瓶裝汽水，都只要29元就能加點。推薦大家最划算的吃法，是原價89元的香草烤雞翅(4入)，現在加價購只要49元。