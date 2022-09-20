孫芸芸女兒廖思惟「暴瘦狂掉髮」！親曝慘痛經驗：別學我
「台灣第一名媛」孫芸芸的22歲長女廖思惟（Trinity）擁有和媽媽一樣美的精緻臉蛋、纖細身材，目前正在澳洲讀書，經常在社群平台分享生活點滴，吸引大批網友關注。而她日前在小紅書上透露自己的身高、體重，更分享減重「慘痛經歷」，掉髮、嘴巴腫痛等症狀樣樣來，呼籲女生別在意他人說什麼，也別把她當目標，「健康就好了」。
廖思惟昨（19）日在小紅書上傳影片，表示很多女孩都會對容貌感到焦慮，因此她便分享自己去年不健康暴瘦的經驗。她透露自己去年的體重忽上忽下，身高166.1公分的她，體重竟然只有41、42公斤，「就像火柴一樣」，身體相當虛弱，手腳相當冰冷、很容易昏倒，但不知道為什麼就是沒有食慾。
豈料後來把身體搞壞了，廖思惟說，她當時身體缺乏很多東西，像是因為缺乏鐵，必須到醫院打針；嘴角也莫名腫起，張嘴就痛，吃東西、用吸管喝東西也都會感到劇烈疼痛，整個人很不舒服。
其中，最讓她痛心的是「狂掉頭髮」，她坦言自己以前的頭髮非常多，但暴瘦以後，髮量減少了4、5倍，也讓她領悟到健康的重要性，也改變了自己，在心態上做出改變，開始有吃很多東西，目前體重也已經增加到50公斤。
廖思惟也表示，拍照其實就是角度的問題，若別人批評你的身材，不需要太在意，或許只是對方沒想這麼多，因此聽完也別太走心。她也認為女孩子因為愛漂亮而擔心身材是很正常的，但不要拿別人的身材當自己的目標，也不希望網友們模仿她，「每個人的要求跟身體需求都不一樣，好好愛自己，不要把身體搞壞了，真的不是開玩笑的，不要像我這樣」。（編輯：郭佩蓉）