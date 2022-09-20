直擊玉里受災戶！牆面破損地板裂兩半 屋主搶修欲哭無淚
台東縣池上鄉18日下午2：44分發生規模6.8強震，餘震至今未停，連日地震頻頻讓花蓮縣玉里鎮飽受重創，除了有樓房倒塌，還有多處民宅店家受損。玉里鎮國武里里長陳玉蘭今（20日）帶著《NOWnews今日新聞》記者進入災區，直擊受災戶內慘況，物品東倒西歪，牆面及地面更出現誇張裂縫，屋主們都忙著拆除清理。陳玉蘭一一指出受損的地方，無奈說，「我那邊都是重災區啦」。
陳玉蘭表示，國武里的行政範圍涵蓋了有許多店家的中正路、中華路，地震一來，房屋都變危樓，此外，因多處自來水管破裂，玉里鎮上許多地方至今仍是停水狀態。「真的很嚴重啦...變電箱也都掉了...整個擠壓之後底下的自來水管好幾處都破掉了，所以變成鎮內的居民都是停水的，到現在還是停水」，陳玉蘭說。
「整個地皮都隆起來」，中正路上一間民房的鍾姓屋主，因牆面嚴重破裂，正與工人忙著討論如何處理，「這不趕快弄整個牆壁都要垮了，隔壁的牆壁跟牆壁擠壓，擠壓到這裡，昨天又有餘震，不趕快叫工人弄掉真的會壓死人，所以今天趕快（處理）」，陳玉蘭說。
中正路上另間樓房原本是理髮院，屋子前半部分的營業空間尚且只受到些微影響，進到後半部才看見地板上的的裂痕，牆面破裂嚴重，直接就看得到隔壁的瓦斯行。理髮院陳姓老闆說屋頂也有受損，已經趕緊請鐵工來處理。
陳玉蘭說，她是玉里長大的小孩，第一次碰到這麼大的地震，「我們也是都很緊張很怕」。已經連續忙了好幾天，對里內各戶的受災情況瞭若指掌，然而面對里內的災後重建工作，要修復家園、陳玉蘭及居民們還有很多挑戰。