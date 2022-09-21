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爸強迫來台灣！英國正妹幾週後「愛上了」　1景象仍震撼

▲一位英國美女接受訪問，提到原本是受迫於父親要求才來台灣，但沒想到來幾週後心境有了大轉變。（圖／翻攝YouTube不要鬧工作室）
▲一位英國美女接受訪問，提到原本是受迫於父親要求才來台灣，但沒想到來幾週後心境有了大轉變。（圖／翻攝YouTube不要鬧工作室）

編輯中心/綜合報導

2022-09-21 10:17:51

離鄉背井前來台的外國人，對於台灣有怎樣的看法與見解，一直以來都是許多台灣人重視的事情。近期就有位英國美女接受訪問，提到原本是受迫於父親要求才來台灣，但沒想到來了幾週後心境有了大轉變「我真的很喜歡台灣！」

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不要鬧工作室16日時發布影片，主角Niamh受訪表示，過去自己研讀西班牙語以及中文，而她原本計畫要在大學時期，前往中國大陸當交換生，後因身體因素而未成行。

▲Niamh與爸爸的合照。（圖／翻攝Stopkiddinstudio）
▲Niamh與爸爸的合照。（圖／翻攝YouTube Stopkiddinstudio）
直到近期Niamh在英國完成大學學業後，她便向父親表示「想到中國去留學」，但父親聽完則開始打模糊帳「你是說你要去台灣？」但Niamh過去是學習簡體中文，也開始解釋繁體、簡體中文之間的差異性，但父親卻霸氣下定論「我付錢，所以妳去台灣」，但Niamh也忍不住回嘴「我討厭你」。

▲台北市政府最新宣布，電動機車加碼補助再延長至今(2022)年底，汰購電動機車補助總額最高有2.7 萬。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣街頭上滿街的機車，對於Niamh仍相當震撼，同時她也還未掌握在台灣過馬路的方式。（示意圖／NOWnews資料照片）
最終Niamh只好依循父親的意願前來台灣，而到了之後才發現，原來父親在台灣有朋友，「那位台灣友人可以幫我更快認識台灣，畢竟我也沒有到這麼遠的國家生活過，我爸也比較放心。」

▲Niamh愛上台灣的各種小吃美食。（圖／翻攝IG niamcarthur2209）
▲Niamh愛上台灣的各種小吃美食。（圖／翻攝IG niamcarthur2209）
而現在Niamh已經來台幾週了，她也開始能明白父親的用意「我真的覺得台灣很安全，我也吃了很多不同的台灣美食小籠包、牛肉麵」，連雞爪她都嘗試過。但Niamh仍常被滿街的機車震撼到，「我還是不太會過馬路」。（編輯：潘毅）


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