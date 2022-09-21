爸強迫來台灣！英國正妹幾週後「愛上了」 1景象仍震撼
離鄉背井前來台的外國人，對於台灣有怎樣的看法與見解，一直以來都是許多台灣人重視的事情。近期就有位英國美女接受訪問，提到原本是受迫於父親要求才來台灣，但沒想到來了幾週後心境有了大轉變「我真的很喜歡台灣！」
不要鬧工作室16日時發布影片，主角Niamh受訪表示，過去自己研讀西班牙語以及中文，而她原本計畫要在大學時期，前往中國大陸當交換生，後因身體因素而未成行。
直到近期Niamh在英國完成大學學業後，她便向父親表示「想到中國去留學」，但父親聽完則開始打模糊帳「你是說你要去台灣？」但Niamh過去是學習簡體中文，也開始解釋繁體、簡體中文之間的差異性，但父親卻霸氣下定論「我付錢，所以妳去台灣」，但Niamh也忍不住回嘴「我討厭你」。
最終Niamh只好依循父親的意願前來台灣，而到了之後才發現，原來父親在台灣有朋友，「那位台灣友人可以幫我更快認識台灣，畢竟我也沒有到這麼遠的國家生活過，我爸也比較放心。」
而現在Niamh已經來台幾週了，她也開始能明白父親的用意「我真的覺得台灣很安全，我也吃了很多不同的台灣美食小籠包、牛肉麵」，連雞爪她都嘗試過。但Niamh仍常被滿街的機車震撼到，「我還是不太會過馬路」。（編輯：潘毅）