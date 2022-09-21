當年旅日「一日特攻」夯爆！他疑：誰在玩？網曝真實心聲
近期日本放寬邊境管制，台灣民眾自14日開始，可直接在網上申請簽證及電子簽證簽發，對許多喜愛赴日旅遊的人來說是一大好消息。就有網友遙想當年，很多台灣人喜愛進行「一日特攻」行程，即是當天來回，雖與多日遊來說有不同的好處，可也令他好奇這樣玩的人都在想什麼，引起熱議。
原PO於PTT上發文，表示在以前有便宜機票跟免隔離的時代，遽聞有許多民眾喜愛「一日特攻去日本」，表示若搶到特價機票，交通花費會比台北高雄往返的高鐵票還便宜。原PO自身若赴日旅遊，認為都花錢買機票，會多規畫幾天玩耍來攤平，故難以想像進行當天來回行程的人的想法，「而且我都還要花一堆時間去研究交通啥的，當年搞日本一日特攻的是不是都日旅老鳥或有錢人？」
該文發出後引發網友討論，眾人表示會進行一日特攻行程的人通常有特殊目的，「去大採購電器會划算阿」、「只是拍照打卡和跑單幫居多吧」、「也是有單純去吃拉麵的啦」、「日旅版有跑去買牛奶一日特攻」、「以前景氣好時，日商高階主管很常一日來回」、「我知道很多航空地勤這樣」。
有經歷過該類玩法的民眾透漏真實狀況「玩過一次，太累」、「有這樣去過電玩展，結果逛沒多久就跑去找地方補眠了，逛的過程精神也很差，覺得慘」、「解成就，其實超累，年輕人可搞」，並反駁原PO的有「錢人說」，表示會當日來回的可能原因是「社畜不能放假」，「有錢人把自己搞得這麼累幹嘛」。 （編輯：李惠婷）