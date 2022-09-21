身分證「中2碼」千葉火鍋吃到飽85折 這1店螃蟹無限吃
身分證優惠又來報到！大家最愛的千葉火鍋吃到飽，10月歡慶17週年祭出最新好康，只要身分證中2碼「1、7」，開鍋就能享85折優惠；10月當月壽星天秤座、天蠍座，持千葉火鍋VIP享味卡用餐，直接下殺5折、而且同行好友也能打9折；一般壽星則有75折優惠，好康多到吃不完。另外，新千葉火鍋-西門町店，也將推出「蝦蟹控的天堂」回饋，只要點購649元的C餐，就能一次擁有肥美秋蟹、淡菜、天使紅蝦、草蝦、海大蝦等澎湃海鮮無限吃。
以吃到飽形式供應美食好料無限享用的千葉火鍋，除了火鍋肉品、魚蝦海鮮之外，自助吧還提供現炒菜色、炸物披薩、甜點飲品等豐富餐點，高CP值的享受圈粉無數。10月歡慶17週年，千葉火鍋推出最新身分證優惠，10/1～10/31只要身分證中2碼「1、7」，開鍋就能享85折優惠；而10月當月壽星天秤座、天蠍座，持千葉火鍋VIP享味卡用餐，還直接下殺5折、而且同行好友也能擁有9折優惠；一般壽星則有75折優惠，等於以更划算的價格就能享用吃到飽。
而新千葉火鍋-西門町店，10月更將推出「蝦蟹控的天堂」活動，消費者只要點購649元的C餐，就能一次擁有肥美秋蟹、淡菜、天使紅蝦、草蝦、海大蝦等澎湃海鮮無限吃。時序進入秋天，已經忍不住要大啖熱騰騰的美味火鍋啦。
另外，主打日式和牛鍋物吃到飽的「和牛涮」，即日起至10/31前，全台8家分店同步推出免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」優惠，雙北4店（台北忠孝東、台北林森北、台北羅斯福、板橋文化店）還推出限定「＋1元生啤喝到飽」活動，犒賞「酒肉朋友」們一起痛快享受。