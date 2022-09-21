一家三口「電費暴增到9千」！水電工一查驚：是螺絲害的
每一期收到電費帳單時，都要記得注意家中用電是否有暴增的情形，YouTuber「水電爸爸」就分享一個案例，有業主家中的電費暴增到8、9000元，一查才知道是一顆小小螺絲引起的，氣得大罵「一顆螺絲害我賠8、9千塊，下一期來不知道又多少錢」，所幸在經過全方面的檢查過後，問題已完美解決。
水電爸爸在影片中透露，業主為一對夫妻，平時只和孫子住在家中，平時電費最高只要3000元，某期卻突然暴增到9000多元，剛開始以為是電表問題，但台電人員來檢查之後，發現並無異常，便請他們找水電工來查看。
而水電爸爸接獲案子後，到現場查看，發現是屋內的燈路迴路出現問題，便把整間房子的電燈開關關閉，發現檢查電流的鉤表還有再動，便問屋主前陣子有沒有找水電工來維修或是自己更換家電，業主想了想便回答前1、2個月確實有找水電工來家中安裝電燈，還更換了一組開關。
水電爸爸接著檢查水電工更換的開關，轉開後終於發現問題，原來是該名水電工在換螺絲時，將螺絲鎖在開關的電線上，才會導致電表轉不停，而他先是將螺絲拔除，再用絕緣膠帶包好、電線重新整理鎖好之後，電表才終於恢復正常，業主一得知問題出在哪，立刻在旁邊氣得大罵「一顆螺絲害我賠8、9千塊，下一期來不知道又多少錢」，所幸現在問題都已解決，電表也不再莫名轉個不停。（編輯：賴禹妡）