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財神敲門！9月「4星座」天降橫財　這位遇貴人獲意外收入

▲塔羅牌老師艾菲爾點名，9月有4個星座天降橫財、遇到財神來敲門。（示意圖／Shutterstock）
▲塔羅牌老師艾菲爾點名，9月有4個星座天降橫財、遇到財神來敲門。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-09-21 14:51:092022-09-21 14:52:15

隨著9月一天天過去，秋天似乎正在慢慢到來，也讓人從燥熱的心情中得到釋放，塔羅牌老師艾菲爾就點名，9月有4個星座天降橫財、遇到財神來敲門，也提醒大家同時參考太陽、上升星座。 

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▲塔羅牌艾菲爾老師公布「4生肖」能延續新年帶來的好運，在2月的財運大爆發，其中第一名就連工作也超順利，口袋裝滿滿。（圖／Shutterstock）
▲塔羅牌老師艾菲爾點名，9月有4個星座天降橫財、遇到財神來敲門。（示意圖／Shutterstock）
第四名、白羊座 

白羊座這個月的偏財運特別好，火星正在你的財帛宮發威，九月你對兼職、副業、投資等多元的賺錢管道極感興趣，賺錢慾望非常強，能竭盡所能的投入自己的理想丶或投資的事業，隨著財運越來越旺，你在職場中被升職加薪也大有可能，記得把握這好運的時刻，在工作上更加把勁！另外你也會嚴格的控管自己所有花費，因此自然能在這個月一點一滴的累積致富基金。 

第三名、雙魚座 

前陣子雙魚座總是過得特別累，感覺做什麼都不順，但九月開始你的生活都會慢慢變好，特別是正在等待結果的雙魚，會在此月迎來讓你心滿意足的成果，在等待考試結果丶面試回覆丶甚至升職加薪的你，可以好好期待了！另外九月你的偏財運也非常好，可買些彩券、參加抽獎試試自己的手氣，也可研究進行小額投資，能為你增加不少生活費。 

第二名、巨蟹座 

九月，巨蟹能慢慢感覺到自己的財運上漲，身邊貴人降臨，你也因備受重視、寵愛，而喜獲意外之財，很大機會是源於長輩贈與的零花錢，或領導指派任務而大賺外快。當然你也從沒錯過任何一個賺錢的良機，在開源節流下，你的財富自然往上飛漲。另外，別忘了多和財運好的朋友往來，他們的磁場可以替你帶來好財氣，財運跟著興旺起來！ 

第一名、處女座 

處女座在九月就是財神爺的寵兒，再加上你在工作上總是勤奮努力，不會因為碰到困境就打退堂鼓，反而越挫越勇、不拿到勝利不回頭，因此無論在業務、生意，或是提案及投資，你都能賺進不少的錢財。另外本月你的客戶丶朋友經常請客，讓你不需花太多支出在交際應酬上。當然如果某天突然發生了特別事件的話，就可以買幾張彩券來碰碰運氣，雖然不一定能夠獲得大獎，但仍有小財進帳。 

12星座【九月發財】關鍵字 

白羊【副業激進】。金牛【業績飆高】 

雙子【財星出現】。巨蟹【貴人降臨】 

獅子【生財有道】。處女【財神相伴】 

天秤【財庫旺旺】。天蠍【貴人提拔】 

射手【財運旺翻】。摩羯【投資精准】 

水瓶【業績達成】。雙魚【大有收穫】（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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