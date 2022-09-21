高虹安論文「被引用4000次」！他疑：強嗎？網答案一面倒
民眾黨新竹市長參選人高虹安，日前針對博士論文抄襲爭議召開記者會說明，除了針對抄襲說法逐一反擊，還反酸林智堅，表示自己「師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」，接著秀出論文畫面，表示自己的論文最高被引用超過4000次。對此就有民眾好奇「Paper被引用4000次很厲害嗎？」，引發熱議。
原PO於PTT發文，表示自己以前有在某個期刊上刊登過論文，引用次數僅有3，並認為引用人皆是自己的學弟妹，於是聽到高虹安的論文曾被引用4000次時心生好奇「這樣很強嗎？」。
該文發出後引起一眾網友回覆，大家一概認為「這數字有點可怕」，「我的才2位數...破千是怎麼寫的」、「很厲害啊==」、「有寫過論文的都知道，被引用四千次是很扯的....」、「引用跟被閱讀是天差地遠，引用是認證」、「這數字代表該論文在該領域屬於指標性文章，每篇寫到相關主題的論文幾乎都會引用， 超強」。
針對高虹安說明自身學歷一事，被外界質疑在「戰學歷」而被炎上，她對此在今（21）日上午錄製影片解釋，自己是為了回應抄襲之說才陳述自己過去的求學歷程，並道歉「但是在委屈、憤怒的情緒之下，我確實用了不精確的用語與方式，我在這裡要誠摯地跟大家說聲抱歉」。（編輯：李惠婷）