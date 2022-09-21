搭捷運突遇地震怎辦？北捷曝「救命法寶」 2情境跟著做
18日下午2點44分，台東池上發生規模6.8強震，不僅花東地區發生災情，當日台北捷運也因劇烈搖晃停駛，所幸並未造成意外，人員在接獲地震訊息後，按照SOP啟動列車慢速巡軌作業，確認無異常回報後，系統於下午3時1分恢復正常營運。台北捷運也於臉書粉專分享，是什麼「救命法寶」讓人員能緊急應變，並提供搭捷運遇地震時，遇到「兩個可能情境」時該如何反應的說明。
台北捷運於20日發文，說明近日地震頻繁，故分享捷運人員如何隨機應變以保護旅客安全的方法。小編解釋是利用「行控中心地震警報系統」，系統將會在地牛翻身時，依據地震震度即時發出不同燈光和聲音做提醒，控制員看到警示後就能立即進行應變程序，維護所有旅客的搭乘安全。
接著小編提到，旅客們搭乘捷運遇到地震時，多會遇到「身處車廂」或「身處月台」兩種情境，於是依此進行說明：
1、在行進中的車廂內
地震發生時，行進間的列車會依地震強度減速或停車，若您為站立搭乘的旅客，請緊握扶手或握把，雙腳張開站穩；若您為有座位的旅客，請於原位坐好並用隨身包包保護頭部、頸部。
2、在月台等車時
請勿驚慌，在原地找牆壁或柱子蹲下，記得保護頭部、頸部，盡量遠離月台軌道，並留意上方是否有掉落物，聽從站內廣播和現場引導人員的指示避難。（編輯：李惠婷）