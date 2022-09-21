秋分進補！7-11開賣韓國紅蔘飲「買1送2」 限時每包23元
秋分將至，代表涼爽秋季正式到來，乾燥多變的氣候讓民眾更注重溫和食補。瞄準130億人參保健食品商機，7-11今（21）日起引進韓國全新品牌「韓國熊津紅蔘飲」，針對忙碌上班族的個人需求，推出即撕即飲的袋裝規格，還能放進時下流行的小廢包，10月4日前祭出「買1包送2包」，平均每包23元、約3.3折，可望吸引疲累的上班族嘗鮮。
疫情時代帶動保健意識抬頭，7-ELEVEN觀察發現，2021年人參精補商品業績較前一年成長逾1成，因此從韓國獨家進口「熊津紅蔘飲」，使用韓國六年根紅參萃取液，並加入靈芝、蜂蜜、桂皮、蜂王乳等精華，滿足多項食補需求。原價69元，10月4日前「買1送2」，平均每包23元。此外，門市同步舉辦機能保健主題活動，集結60款商品推出第2件6折、第2件10元等優惠，像是葡萄王靈芝王精華飲60ml第2件只要10元。
歷經疫情洗禮，民眾自主健康管理意識變強，防疫成為日常，屈臣氏也領先藥妝通路，在官方APP推出「行動藥師」線上諮詢服務，即日起周一至周五9:00至12:00、13:00至18:00，都有「真人藥師」1對1線上回應藥品、保健食品及醫療器材等相關問題諮詢，不受場域限制，提供民眾自我照護資源。屈臣氏指出，透過線上、線下的藥師諮詢及完整產品線，民眾能更了解自我照護的概念，從預防保健到自我用藥，做好自我照護及維護個人健康。