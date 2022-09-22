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欣葉日本料理推秋季菜色　「狐色之味」可以吃：長知識了

▲欣葉日本料理以4種對應秋天的日本傳統色為靈感，設計出22款季節食材入菜的新品，以野菜蟹肉山藥凍、水梨明太子風味卷呼應「琥珀色之味」，秋刀魚甘露煮、雞肉筑前煮則象徵「落栗色之味」等。其中，「狐色之味」究竟是吃什麼？巧妙以日式豬排紫蘇風味、豆腐野菜真丈揚，略帶焦糖色的金黃外衣，象徵狐狸光華皮毛的色澤，答案讓人驚呼「長知識了」。（圖／欣葉日本料理提供）
▲欣葉日本料理以4種對應秋天的日本傳統色為靈感，設計出22款季節食材入菜的新品，以野菜蟹肉山藥凍、水梨明太子風味卷呼應「琥珀色之味」，秋刀魚甘露煮、雞肉筑前煮則象徵「落栗色之味」等。其中，「狐色之味」究竟是吃什麼？巧妙以日式豬排紫蘇風味、豆腐野菜真丈揚，略帶焦糖色的金黃外衣，象徵狐狸光華皮毛的色澤，答案讓人驚呼「長知識了」。（圖／欣葉日本料理提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-22 00:04:00

食慾之秋，欣葉日本料理在餐桌引入日本色彩美學，打造全新秋季菜色，以4種對應秋天的日本傳統色為靈感，設計出22款季節食材入菜的新品，以野菜蟹肉山藥凍、水梨明太子風味卷呼應「琥珀色之味」，秋刀魚甘露煮、雞肉筑前煮則象徵「落栗色之味」等。其中，「狐色之味」究竟是吃什麼？原來是象徵狐狸光華皮毛的色澤，對應出日式豬排紫蘇風味、豆腐野菜真丈揚，略帶焦糖色的金黃外衣，答案讓人驚呼「長知識了」。

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日本人自古以來，將對大自然景色變換、花蟲鳥獸等日常生活的細微觀察，積累出約莫250種典雅且饒富趣味的「日本傳統色」，並延伸運用至工藝、繪畫、和服甚至文學與詩歌著作上。欣葉日本料理延續和食追求季節感的旬之味，為餐桌引入「日本傳統色」，結合應時旬鮮及農產創作，打造一系列擁有豐盛秋季美味的節氣料理。

欣葉日本料理擷取日本傳統色中，4種對應秋天的傳統色彩為靈感，設計出22款季節食材入菜的新品。對應砥石粉、接近淺灰黃的「砥粉色之味」，透出大地般的風采，料理長便以厚蛋梅肉醬汁煮、手作雞肉丸野菜煮呼應「大地旬鮮」；有如金橙色寶石與美麗威士忌的「琥珀色之味」，則催生野菜蟹肉山藥凍、蘭花蚌茄子冷制、水梨明太子風味卷；在日本《源氏物語》中形容深紅色服飾的「落栗色」之味，意指掉落在地面上的成熟栗皮色澤，體現於秋刀魚甘露煮、雞肉筑前煮、赤腿鮮魷蒜香風味、辣味雞腿冷制。

▲前為「琥珀色之味」水梨明太子風味卷、後為鯖魚握壽司。（圖／欣葉日本料理提供）
▲前為「琥珀色之味」水梨明太子風味卷、後為鯖魚握壽司。（圖／欣葉日本料理提供）
▲以日式豬排紫蘇風味、豆腐野菜真丈揚打造「狐色之味」。（圖／欣葉日本料理提供）
▲以日式豬排紫蘇風味、豆腐野菜真丈揚打造「狐色之味」。（圖／欣葉日本料理提供）
其中，「狐色之味」究竟是吃什麼？在日本傳統色中只有「狐色」、「海老」、「駱駝」等5種顏色是以動物來命名，據聞除了象徵狐狸背上的黃褐毛色有如金黃焦糖般的顏色外，也融合了狐狸喜愛油炸豆腐的傳說，而進一步被引用來形容油炸或燒烤至恰到好處的「美味」顏色。欣葉日本料理便以金黃酥脆、內裡軟嫩的日式豬排紫蘇風味、豆腐野菜真丈揚，兩道展現師傅火候與炸功的名品揚物來詮釋，品嚐時還能分別感受到淡淡紫蘇或松露香氣的秋季旬味。蘊含日本文化的美食秘密，讓人忍不住驚呼「長知識了」。欣葉日本料理秋季限定菜色，搭配限定抹茶羊羹奶酪、火龍果奶酪，即日起至11月下旬，於全台四家門店同時供應。

美食之秋不只可以品嚐季節新菜，還有全新餐廳可以朝聖。貳樓於微風南山7樓開設全新門市，以「貳White了」為主題，打造「伸展台」結合「現代美術館」的輕奢流線型店裝，挑高九米的開闊空間搭配大片落地窗，可以近眺藍天白雲襯托的台北101大樓美景，堪稱「視野最好分店」超時髦又有型。並以白肉、蔬食融合招牌美式早午餐風味，推出微風南山店全新限定健康餐點；還攜手台灣潮流雞尾酒品牌「WAT」，打造專屬聯名調酒；更有全台首座「貳White了」快閃拍照區，預料將是信義區最Chill的摩登美食新據點。

▲前為「落栗色之味」秋刀魚甘露煮、後為「琥珀色之味」蘭花蚌茄子冷制。（圖／欣葉日本料理提供）
▲前為「落栗色之味」秋刀魚甘露煮、後為「琥珀色之味」蘭花蚌茄子冷制。（圖／欣葉日本料理提供）
▲欣葉日本料理2022秋季全新甜品。（圖／欣葉日本料理提供）
▲欣葉日本料理2022秋季全新甜品。（圖／欣葉日本料理提供）
▲貳樓微風南山店享用美食，同時近眺台北101大樓美景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓微風南山店享用美食，同時近眺台北101大樓美景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新菜色包括，右起：「手作花椰餅佐辣味海卵醬」「橙香蛋煎丹麥烤時蔬早午餐」、「烤咖哩野蔬營養漢堡」、「鮮果派對沙拉佐甜芥末」、「蔬沙拉佐酥炸豆泥餅」等環境友善蔬食。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新菜色包括，右起：「手作花椰餅佐辣味海卵醬」「橙香蛋煎丹麥烤時蔬早午餐」、「烤咖哩野蔬營養漢堡」、「鮮果派對沙拉佐甜芥末」、「蔬沙拉佐酥炸豆泥餅」等環境友善蔬食。（圖／記者蕭涵云攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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