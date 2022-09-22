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三菱空調跨界攜手職人酒吧！限時推9款「風的味道」調酒

▲三菱重工空調首創跨界知名職人酒吧，推出限定「風味」調酒。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲三菱重工空調首創跨界知名職人酒吧，推出限定「風味」調酒。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-22 10:56:28

你能想像風的風味嗎？日本空調品牌三菱重工空調，跨界合作三間職人酒吧丘香Sake Bar、The Fridge Bar、Kashoku，以空調的風為命題，運用調酒師的創意發想系列「風味」調酒，演繹三菱重工空調三大特色《速冷》、《重工級感受》、《不凡》，正式宣布為期3個月的「風味探索Bar-Surfing」活動開跑，至合作酒吧都可點到限時限量風味特調，每間店3款共計9款，想喝喝看「風的味道」，千萬別錯過。

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▲不凡風味代表「琥珀」，設計理念來源為埃及豔后知性、美貌、睿智於一身。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲不凡風味代表「琥珀」，設計理念來源為埃及豔后知性、美貌、睿智於一身。（圖／記者鍾怡婷攝）
三菱重工空調「風味」Bar Surfing，透過品酩各式風味調酒的外型色澤、香氣、口感風味，感受三菱重工空調獨具特色的風。其中丘香Sake Bar的三款限定調酒為，代表《不凡》的「琥珀」，以金碧輝煌為埃及豔后為發想，帶有高貴典雅的調性，琴酒在尾韻挑出草本的辛辣調性之餘與八角香氣呼應，入口酒感微重帶有異國色彩的魅力。

代表《速冷》的「雪松」以金萱桂花茶明亮的調性，加上含有果酸香氣的綿密慕斯，絲滑口感包覆著燒酎與琴酒微甘的發酵味，尾韻散發焙茶烘烤的煙燻味，適合喜歡茶香、木質調性的品嘗家；最後代表《重工級感受》的嶺粹，以七賢清酒為基底，加上綿密的幕斯口感，還有薰衣草、檸檬、澄花水香氣，擁有多層次的感受，若三杯以輕至重飲用順序可為雪松、嶺粹、琥珀。

實際飲用丘香Sake Bar三款限定調酒後，會令人相當驚喜的發現《重工級感受》的嶺粹，不像概念重工級3字的強硬，反而是口感柔和、香甜，像是一道令人心情愉悅的甜點，適合不愛明顯酒感的顧客飲用，Bartender小邱表示「嶺粹」的創作理念，比起展現出力量更想描繪出重工級的精細。

▲「嶺粹」入口時慕斯綿密口感，融合檸檬的清爽新鮮感與薰衣草與澄花水的香氣。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲代表《重工級感受》的「嶺粹」入口時慕斯綿密口感，融合檸檬的清爽新鮮感與薰衣草與澄花水的香氣。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲三間酒吧各自調配出3款調酒，共計9款的微醺滋味。（圖／品牌提供）
▲三間酒吧各自調配出3款調酒，共計9款的微醺滋味。（圖／品牌提供）
三大酒吧各有特色，丘香喝得到淡雅的香氣、香甜醇順，預計於10/8開賣；The Fridge Bar集結豐富的層次、多元的口感，將於10/15開賣；喜歡大人的味道可不能錯過Kashoku調配出的褐色魅力，10/3限時開跑。

除此之外，台北文華東方酒店的M.O. Bar即日起推出新酒單，調酒師以香甜的水果風味和醇厚的經典調酒系列為發想，精心打造4款全新雞尾酒，有饒富果香並帶有烏龍茶尾韻的「綠石意境」、蘊含咖啡風味的「布朗太太」、以香甜的金鑽鳳梨為主調的「金鑽幻想」，還有著名經典調酒「花花公子」，將波本威士忌結合金巴利香甜酒與義式苦艾酒，帶你體驗全新微醺風情。

▲台北文華東方酒店的M.O. Bar即日起推出新酒單。（圖／品牌提供）
▲台北文華東方酒店的M.O. Bar即日起推出新酒單。（圖／品牌提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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