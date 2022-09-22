三菱空調跨界攜手職人酒吧！限時推9款「風的味道」調酒

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代表《速冷》的「雪松」以金萱桂花茶明亮的調性，加上含有果酸香氣的綿密慕斯，絲滑口感包覆著燒酎與琴酒微甘的發酵味，尾韻散發焙茶烘烤的煙燻味，適合喜歡茶香、木質調性的品嘗家；最後代表《重工級感受》的嶺粹，以七賢清酒為基底，加上綿密的幕斯口感，還有薰衣草、檸檬、澄花水香氣，擁有多層次的感受，若三杯以輕至重飲用順序可為雪松、嶺粹、琥珀。
實際飲用丘香Sake Bar三款限定調酒後，會令人相當驚喜的發現《重工級感受》的嶺粹，不像概念重工級3字的強硬，反而是口感柔和、香甜，像是一道令人心情愉悅的甜點，適合不愛明顯酒感的顧客飲用，Bartender小邱表示「嶺粹」的創作理念，比起展現出力量更想描繪出重工級的精細。
三大酒吧各有特色，丘香喝得到淡雅的香氣、香甜醇順，預計於10/8開賣；The Fridge Bar集結豐富的層次、多元的口感，將於10/15開賣；喜歡大人的味道可不能錯過Kashoku調配出的褐色魅力，10/3限時開跑。
除此之外，台北文華東方酒店的M.O. Bar即日起推出新酒單，調酒師以香甜的水果風味和醇厚的經典調酒系列為發想，精心打造4款全新雞尾酒，有饒富果香並帶有烏龍茶尾韻的「綠石意境」、蘊含咖啡風味的「布朗太太」、以香甜的金鑽鳳梨為主調的「金鑽幻想」，還有著名經典調酒「花花公子」，將波本威士忌結合金巴利香甜酒與義式苦艾酒，帶你體驗全新微醺風情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！