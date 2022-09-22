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Sandy無預警宣布懷孕！公開現身早有端倪　圈內好友驚呆

▲Sandy吳姍儒21日無預警宣布自己懷孕，各界紛紛給予祝福。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Sandy吳姍儒21日無預警宣布自己懷孕，各界紛紛給予祝福。（圖／記者蕭涵云攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-22 06:54:55

Sandy（吳姍儒）近幾年工作相當忙碌，但仍偶爾會與粉絲在社群上互動，親民形象圈粉無數。然而21日晚間她突然在IG無預警宣布自己「懷孕已經超過三個月」，讓不少粉絲以及圈內好友都相當震驚，直呼「真的完全看不出來啊！」而事實上，從過去幾週Sandy分享穿搭的改變，似乎就有些端倪。

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仔細看過去Sandy在出席各大官方活動的場合時，多半都會選擇西裝套裝，或者是平口小禮服洋裝等系列的衣服，這類衣服相較都會比較貼身、緊身，展現身材的曲線，不過在近一個月以來，可以看到Sandy開始穿上一些比較寬鬆的衣服，而在上週出席新節目記者會時，以一襲白色T恤搭配牛仔褲，鞋子也是穿著輕便布希鞋，似乎是想藉此稍微遮蓋孕肚。

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▲Sandy上週出席活動時，與平常愛穿小禮服、西裝套裝的打扮風格不同。（圖/Sandy IG）
如今，Sandy公開自己懷孕在身，同時也表示「醫生說依我的體型，到五個月都沒人發現很正常，雖然半信半疑，還是一個勁兒地好好過日子，正常工作、正常社交、正常吃食，早過了不能說的時候，決定輕輕保有神秘感地跟大家分享，市中心無知的小姐姐懷孕啦！」

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▲Sandy七月中下旬八月初時，都還穿著套裝、小禮服出席活動。（圖/Sandy IG）
讓不少演藝圈內好友紛紛留言祝福，不少粉絲也都留言表示「太驚人了！這根本可以說是完全沒發現！」、「知道消息後，才發現這一個月Sandy經常穿寬鬆的衣服！恭喜Sandy啊！」、「OMG！是真的完全看不出來啊！」、「太為Sandy開心了嗚嗚嗚！真的好棒喔」、「原來寬鬆衣服是最近的端倪！Sandy真的太會藏了！恭喜！」（編輯：張嘉哲）


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