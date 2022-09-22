論文鬧翻才發現高虹安「強到跟鬼一樣」！學經歷震撼PTT
民眾黨新竹市長參選人高虹安日前被爆博士論文抄襲疑雲，她親上火線召開記者會澄清，結果因講出「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」引發各界議論。對此，就有網友討論「有人這一波才發現高虹安強到跟鬼一樣嗎？」貼文引發熱烈迴響。
一名網友在PTT貼文指出「之前對高虹安的印象，大概就是在郭台銘底下工作過，老實說沒有這一波論文鬧翻、她開記者會澄清這些，還真的不知道原來高的學經歷這麼猛.......師大榜首入學、台大資工碩成績第一名畢業，最扯的是博士論文被引用超過6700次，經歷更是不用講，這在充滿高學歷菁英仔的新竹大加分吧！」
貼文一出，網友紛紛回應「這倒是真的.....我原本根本不知道她哪位，那個學經歷太狂了，可惜有點傲慢」、「確實論學經歷來說真的是強到靠X，只可惜失言了」、「會讀書不代表會做人，這確實在高虹安失言風波中感到有些許的人設落差」、「完全不否認她的學經歷真的屌打一堆政客，但做人方面有待圓融磨練」、「厲害歸厲害，但從事政治需要的從來就不是人才」。
而對於此次「歧視中華大學」事件，高虹安21日也出面表示「每個人都重視自己的學位，因面對特定媒體的抹黑，在委曲與憤怒下，用了不精確的文字，對中華大學的師生道歉，因用詞不當，造成大家的不舒服感到抱歉」；而中華大學則回應，針對立法委員高虹安因昨日失言向中華大學師生道歉乙事，校方接受高委員的道歉，至於學生會建議演講如期舉行或延緩辦理，校方會尊重學生會的決定。希望各界不要因選舉扭曲發言，造成學校的困擾及傷害校友的感情。（編輯：張嘉哲）