網紅舊iPhone賣34萬！「5萬張私密照」大放送 眾人搶翻
蘋果iPhone 14系列新機近日在全球陸續開賣，不少人在換新手機之後，都會把舊手機拿去變賣，多少補貼換新機的價格落差。然而，泰國一名網紅卡南（Qanan Kanokyada）近日因為買了iPhone 14，於是便要賣掉自己的iPhone 12 Pro Max，但價格竟然喊到40萬泰銖（約34萬元台幣），其原因讓網友全部驚呆！
泰國網紅卡南日前在自己的臉書上發文，透露因為自己最近買了iPhone 14，所以要出售自己手上的iPhone 12 Pro Max，然而最讓人驚訝的是，卡南說道「相簿當中有5萬1529張照片、528部影片，這些東西都將保留給手機買主」。
卡南解釋原因表示「因為這些照片和影片，就跟我平常在社群上面分享性感的形象非常相似，因此我也不擔心有外流的問題」而這樣的販售文也讓不少男性網友暴動，留言已經突破三千多則，有人出價甚至高達40萬泰銖（約34萬元台幣），不過卡南尚未決定要賣給誰。
而該起事件由於太獨特，不少網友紛紛討論，並找尋卡南的IG，發現卡南IG有超過50萬人追蹤，且確實有許多展現自己好身材的貼文，還有熱舞的片段，讓不少網友直呼「理解花錢要買原味手機的人在想什麼了，想看隱藏版內容吧？」、「這真是驚人的一幕，卡南的IG太美了」。（編輯：張嘉哲）
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