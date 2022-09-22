2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高虹安戰學歷炎上！主播驚覺「我學姊」　中肯點評網讚爆

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安日前遭指論文有抄襲嫌疑，結果親上火線澄清時，因戰學歷言論引發各界討論。（圖／民眾黨立院黨團提供）
▲民眾黨新竹市長參選人高虹安日前遭指論文有抄襲嫌疑，結果親上火線澄清時，因戰學歷言論引發各界討論。（圖／民眾黨立院黨團提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-22 08:34:14

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前遭指論文有抄襲嫌疑，結果親上火線澄清時，卻講出「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，並強調自己是「師大榜首入學、台大資工碩成績第一名畢業」引發外界討論。對此，美女主播張齡予在臉書發文透露，發現高虹安竟然是她的學姊，並坦言自己出社會之後幾乎沒再提過學歷了，一番精闢言論引起不少網友大讚中肯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張齡予提到，最近有人戰學歷，仔細看了看，是北一女然後考上師大然後後續再繼續唸書的人，喔那是學姊耶！但是很難想像師大畢業的人會覺得那樣的求學經歷算「學霸」，還能對於「夜間部」不太友善？跟我生活經驗遇到的人實在差很多啊！很多大學朋友（理科居多）想走學術的，從師大再去考台大研究所、出國念博士，回來也有在台大當教授的，這些人也往往不會也不敢拿學歷出來說什麼。

張齡予說「我是很討厭唸書的人，大學畢業後也偏好早日投入職場獲得工作經驗做中學，所以對於大學畢業後還積極求學的人都有一種Respect，對於夜間部的同學們更是覺得厲害，畢竟他們可是要在工作一整天後還要去上課，光想到就累了，一個代表性公眾人物說出這種話，希望所有不是學霸的人也不要為此而感到受傷，不要在意」。

▲目前懷孕20周的三立主播張齡予，在粉專分享右胸出現5公分硬塊的驚魂記。（圖／張齡予臉書）
▲美女主播張齡予點評高虹安戰學歷風波，中肯言論被網友狂讚。（圖／張齡予臉書）
「出社會後，我個人經驗就幾乎沒有在提到學歷了，只有一開始當菜鳥記者還不熟悉工作時，被長官痛罵你不是師大，怎麼連這麼簡單稿子都寫不好」張齡予深刻體會的說「就算會念書會考試，也不代表職場能力，或者把人生活出精彩的能力，後來我當了主播，有機會被邀請到高中、大學演講，我總是念茲在茲提醒這些年輕學子，千萬不要讓你們值得炫耀的人生成就停留在學歷，因為出社會時，學歷是一開始敲門名片，但第一個工作後大家比的就是經歷了」。

張齡予強調「所以不是本科系出身當然也沒關係，重點你處理事情、困難挫折的能力，你有沒有對於任何事盡心盡力要做好的心態，在自己的領域不斷突破自己，做到近乎完美，這是一個永遠不會有終點的追尋，英雄不怕出身，學歷只是過程，大家共勉之」。

貼文一出，網友紛紛大讚張齡予精闢分析「主播實在說的太好了.....在第一份工作下去之後，學歷真的只是一張入門卡而已」、「畢業之後，世界之大，讓我也看盡許多欠栽培而很有實力、智慧的人，也有很多世界級的大神，但已經很少跟當初的畢業學校有關了，沒有人在過問，也很少人一上來就自報家門，因為沒必要」、「主播太精準分析！超讚的」、「真的，出社會工作沒人會鳥你是什麼大的，老闆交辦工作生出來你就是他心中的學霸」、「會做人處事比學歷還重要，認同到不行」。（編輯：張嘉哲）


論文鬧翻才發現高虹安「強到跟鬼一樣」！學經歷震撼PTT

網紅舊iPhone賣34萬！「5萬張私密照」大放送　眾人搶翻

Sandy無預警宣布懷孕！公開現身早有端倪　圈內好友驚呆

他看電影驚「以前女生超正」！網狂問這是誰　本尊超大咖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀