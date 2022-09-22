高虹安戰學歷炎上！主播驚覺「我學姊」　中肯點評網讚爆

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張齡予說「我是很討厭唸書的人，大學畢業後也偏好早日投入職場獲得工作經驗做中學，所以對於大學畢業後還積極求學的人都有一種Respect，對於夜間部的同學們更是覺得厲害，畢竟他們可是要在工作一整天後還要去上課，光想到就累了，一個代表性公眾人物說出這種話，希望所有不是學霸的人也不要為此而感到受傷，不要在意」。
「出社會後，我個人經驗就幾乎沒有在提到學歷了，只有一開始當菜鳥記者還不熟悉工作時，被長官痛罵你不是師大，怎麼連這麼簡單稿子都寫不好」張齡予深刻體會的說「就算會念書會考試，也不代表職場能力，或者把人生活出精彩的能力，後來我當了主播，有機會被邀請到高中、大學演講，我總是念茲在茲提醒這些年輕學子，千萬不要讓你們值得炫耀的人生成就停留在學歷，因為出社會時，學歷是一開始敲門名片，但第一個工作後大家比的就是經歷了」。
張齡予強調「所以不是本科系出身當然也沒關係，重點你處理事情、困難挫折的能力，你有沒有對於任何事盡心盡力要做好的心態，在自己的領域不斷突破自己，做到近乎完美，這是一個永遠不會有終點的追尋，英雄不怕出身，學歷只是過程，大家共勉之」。
貼文一出，網友紛紛大讚張齡予精闢分析「主播實在說的太好了.....在第一份工作下去之後，學歷真的只是一張入門卡而已」、「畢業之後，世界之大，讓我也看盡許多欠栽培而很有實力、智慧的人，也有很多世界級的大神，但已經很少跟當初的畢業學校有關了，沒有人在過問，也很少人一上來就自報家門，因為沒必要」、「主播太精準分析！超讚的」、「真的，出社會工作沒人會鳥你是什麼大的，老闆交辦工作生出來你就是他心中的學霸」、「會做人處事比學歷還重要，認同到不行」。（編輯：張嘉哲）