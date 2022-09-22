21歲女網購「雨傘節」遭咬死！家長怒告賣家 判決結果曝
中國陝西渭南一名21歲女子，日前上網買了一條毒蛇「雨傘節」，沒想到卻意外被咬到，緊急送醫仍不幸死亡，事後女子父母氣的向賣家、貨運公司、網購平台提出告訴，並求償140萬元人民幣（約台幣623萬），案經審理，法院近日判處賣家、網購平台，快遞公司等6人需賠償33.69萬元（約台幣151萬）給被害者家屬。
據外媒報導，該名女子於2018年7月上網購買雨傘節，不料7/9收到包裹後，意外遭咬傷，女子見狀嚇得立刻打電話給母親求救，希望能盡快叫人送自己去醫院。
沒多久後女子母親便衝忙趕回家，將女兒送到渭南市第三醫院救治，但由於第一時間女子向醫師表示「在公園裡被蛇咬到」，因此醫師不疑有他，僅做一般處理、留院觀察，豈料當晚女子突然呼吸急促，進入休克狀態，雖緊急注射當地常見的蝮蛇血清，最終仍回天乏術，事後才發現女子根本不是被本地蛇所咬。
而女子父母得知噩耗後，氣的將網購平台、賣家、快遞公司通通告上法院，並表示若雨傘節沒有交給女兒，今天就不會發生這起悲劇，對此，法官則認為被告的確與女子死亡存在因果關係，因此判全部人需賠償人民幣33.69萬元給女子雙親，全案仍可上訴。（編輯：陳苾暐）