隔天就簽約！房東突不租「看不起你」 眾見職業愣：太傻
想找到好房子、好房東還真的是不容易！一名網友分享自己和朋友為了開店，已經找店面找了兩個多月，好不容易發現一間滿意的房子，當場下訂並約隔天簽約，原本看似順利的過程，結果房東卻在晚上表示「這兩人工作不穩定」，讓他們相當受傷，完整過程也引起討論。
一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「最近找房真的找得心很累，找了兩個多月，好不容易這間滿意了一些，店面1+2樓，結果還是被房東打槍了！」透露原本去看了該房之後相當滿意，一個月是23800元的房租，當下因為喜歡就轉了仲介費，並預約隔天就簽約，會支付兩個月押金再加一個月房租共71400元！
沒想到就在簽約前一晚，仲介突然來消息表示「不好意思，房東看不起，不願承租給兩位！」其原因是因為房東得知兩人的工作之後，認為「超商幹了9年的副店和刺青師工作不穩定，兩個人加起來繳不起一個月23800（元）的房租」讓該網友與朋友都相當傻眼。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的超多房東愛問職業決定要不要租＝＝」、「房東最愛工程師啥的.....」、「月租兩萬多的話可以考慮自己買一間啦！」、「之前找店面也是，一聽我要做的行業，也是理都不想理，真的辛苦了」；而也有內行網友表示「自開的刺青店很賺好嗎？房東真是外行」、「如果是自租開刺青店面超賺，房東真的太傻了」、「我如果是房東一定租你，把租金調高一點，並協調簽長約又打折之類的，雙贏」。（編輯：張嘉哲）