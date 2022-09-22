秋涼吃火鍋！吃A5和牛380元起　這招「買2送1」再賺980元

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「黑毛屋本家」並以日本四大美食之一「江戶星鰻」及日本名物「鰻魚柳川鍋」為靈感，以鰻魚4享為題，打造擁有4重燒烤鰻魚美味的「鰻魚日本和牛涮涮鍋」，經涮煮後佐上鰻魚醬油、蔥絲牛蒡絲，吃得到鮮甜滑嫩肉質的「白燒鰻魚」與「炸星鰻」天婦羅最為推薦；將鰻魚加入雞肉、雞軟骨及山藥泥手作出Q彈口感的「鰻魚雞肉丸」，獨特不容錯過；尤其服務人員在桌邊服務，以蒲燒醬汁炙烤的肥美鰻魚，搭配入口即化的A5日本和牛與日本新潟米一起品嚐的「蒲燒鰻魚和牛丼」，肥美油脂伴隨醬香超誘人，即日起至11/30限定上市。
「黑毛屋」則由日本九州在地特色鍋物作為發想，10/1～11/30全新推出秋季限定「柚子白味噌鍋」，售價680元起，另加一成服務費。主廚特別選用日本大分縣產柚子果實、柚子醬、柚子酒，加入日本皇室御用頂級調味「西京味噌」，研發出酸甜醇厚的獨特「柚子味噌湯頭」。並將日本和牛與西班牙Bellota伊比利豬兩大夢幻肉品於鍋中輕涮，並提供「柚子醋味噌沾醬」及「黑松露沾醬」兩種特製特佐料品嚐截然不同的韻味。搭配「兵庫縣素麵」、馬茲瑞拉起司、特製手工肉丸等餐點，質量並重。
嗜辣饕客最愛的「麻辣45」，擁有全台唯一100%和牛油的頂級重慶麻辣鍋，首次祭出「日本A5和牛片」380元起的超划算親民價格；還推出一次擁有招牌五秒牛舌、爽脆牛毛肚、生鮮黃豬喉、嫩牛肉、滷牛筋、和牛牛肉丸的「日本和牛片套餐」，讓人過癮大啖。並獻上重慶小麵、重慶擔擔風味口水牛、香辣脆脆土豆片等重慶道地涼拌新菜，無辣不歡的民眾又有好滋味可嚐鮮。
食慾之秋，欣葉日本料理也打造全新秋季菜色，並為餐桌引入日本色彩美學，以4種對應秋天的「日本傳統色」為靈感，設計出22款季節食材入菜的新品，呼應「大地旬鮮」厚蛋梅肉醬汁煮、手作雞肉丸野菜煮代表「砥粉色之味」，以野菜蟹肉山藥凍、水梨明太子風味卷呼應「琥珀色之味」，秋刀魚甘露煮、雞肉筑前煮則象徵「落栗色之味」等。其中，「狐色之味」究竟是吃什麼？原來是象徵狐狸光華皮毛的色澤，對應出日式豬排紫蘇風味、豆腐野菜真丈揚，略帶焦糖色的金黃外衣，答案既美味又「長知識」。