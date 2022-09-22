忘拔機車鑰匙！路人好心幫忙卻變「更尷尬」 網見圖笑噴
傳統機車必須使用鑰匙啟動，為防護車子被人偷走，鑰匙必須好好收著，但偶爾心情糾結或工作忙碌時，不少人會因此遺忘在車上，增加了機車被偷的風險，就有民眾遇到類似情形，不過他遇到一位好心人，特地幫忙拔下並放到「更安全」的位置，可這位置卻令車主哭笑不得。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，畫面只見一張紙條貼在一台機車上，寫著「車主你好，你的車鑰匙沒拔，我幫你放車廂裡」，並且用一張開鎖店的廣告貼紙固定。這善心行為雖令人感到溫暖，但對方將鑰匙放入了沒有鑰匙就無法打開的後車廂，這使原PO略為無奈「嗯... 好心人」。
貼文發出後引起熱烈響應，眾人爆笑認為「這好心人是開鑰匙行的吧」、「會做生意」、「結果幫車主拔鑰匙的是鎖店的老闆，多賺一條錢」、「一定是鑰匙店老闆」、「一舉兩得，又可以幫助別人，又可以賺外快」、「不知道這是暖心還是想要趁機敲一筆」、「難道這就是所謂『你的善良必須有點鋒芒』？」、「強迫式業配啊」。
不少網友認同好心人的做法其實很有道理，「合理，至少車不會被騎走」、「這樣很好，我車鑰匙沒拔被偷，從台南騎去新左營，8個月後才找回來」。（編輯：李惠婷）