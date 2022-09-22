重機女神「無罩駕駛」抓包！IG騎車片起底 上帝視角辣暈
在過去時常都會看到一些重機社團當中會分享許多騎車日常，有些人穿著比基尼騎重機被關注，有些人則是以清涼裝扮讓人感到新奇。然而，擁有好身材的JKF女郎艾妃，也時常分享自己騎重機跑山的畫面，在IG已經累積大票粉絲，而近日則是一張與重機的合照中，疑似沒穿「內在美」，造成激凸的情況，引發網友熱議。
艾妃日前PO出自己坐在機車上，穿著灰色背心的照片表示「我的騷都在網路上發完了，所以現實的我是一個很安靜內向的小美女」然而仔細看該張照片，側邊若隱若現感覺像是沒有穿著胸罩，而衣服前端兩點則相當明顯。
讓不少網友則回應「無罩駕駛沒錯吧？」、「你要經過的車主要看哪裡！可真的要小心騎車啊」、「這一張真的有驚艷到！但騎車還是要小心啊」、「如果路上有人在你附近摔車，跟妳大概脫離不了關係的XD」、「艾妃真的是有夠美的嗚嗚！重機女神不是叫假的」、「最喜歡看美女騎重機！真的很棒！」
然而，仔細看艾妃IG，經常都有邪惡視角的騎車片，充滿霸氣又性感，經常讓不少網友大讚艾妃的身材相當好，但也有車友擔心表示「雖然很多福利但穿這樣子騎車真的很危險，要是出個意外摔車，應該會很慘」、「希望艾妃也能夠好好保護自己，不然穿這樣萬一摔車會非常嚴重」；而艾妃也不避諱回應網友表示「沒事喔，敢這樣穿自己會為自己負責喔！」（編輯：張嘉哲）