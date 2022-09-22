中華大學自稱CP值第一！網試算「台大真的低」　真相尷尬

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然而在聲明第二點中，中華大學提到「根據該校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算『CP值』，中華大學在公私立一般大學中，4年來都『排名第1』」這讓不少網友湧入留言表示「CP值第一？要確定欸」、「第二點是在跟我認真嗎？」、「用CP值來衡量的話？......這個計算方式怪怪的欸」、「評價一個大學的好壞，不是用畢業生平均薪水除指考分數來計算的，這CP值到底有何科學數據證明？」
而就有網友在PTT貼文指出「中華大學號稱畢業平均薪資/指考分數，這樣CP值四年來蟬連第一，並將此引以為傲，但假設中華大學畢業領28K/指考平均20，那台大要領到100k以上/指考平均80才能夠贏中華大學欸！無敵的吧我們中華大學」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「差點就被唬爛過去＝＝難怪聲明怎看怎都覺得怪啊」、「這CP值算法我還第一次聽到，真是創意無限」、「有史以來看過最自我安慰的指標，有創意」、「難怪台大比不上啊，用這個公式算的話，台大一出社會領個6萬、7萬都還遠輸一堆私立的CP值呢！不要鬧了」、「中華大學這一波真的是自嘲開滿點還是真的失誤.....我已經搞不清楚」目前有不少網友都湧入中華大學粉專質疑算法。（編輯：張嘉哲）