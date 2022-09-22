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中華大學自稱CP值第一！網試算「台大真的低」　真相尷尬

▲近日民眾黨新竹市長參選人高虹安因為被爆論文抄襲，親上火線扯到「中華大學夜間部」的言論引爆爭議。（中華大學提供）
▲近日民眾黨新竹市長參選人高虹安因為被爆論文抄襲，親上火線扯到「中華大學夜間部」的言論引爆爭議。（中華大學提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-22 11:15:38

民眾黨新竹市長參選人高虹安因為被爆論文抄襲，因此親上火線召開記者會澄清，不僅秀出過去優秀學歷，但也不小心出現歧視「中華大學夜間部」的言論，事後也已經發影片道歉。對此，中華大學也發布聲明，透露接受道歉，不過其聲明第二點自居「CP值是全台灣大學連續四年第一」，引發不少網友熱烈討論。

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在高虹安失言遭到出征之後，21日她也錄製影片道歉表示「每個人都重視自己的學位，因面對特定媒體的抹黑，在委曲與憤怒下，用了不精確的文字，對中華大學的師生道歉，因用詞不當，造成大家的不舒服」；然而中華大學也回應「針對立法委員高虹安因昨日失言向中華大學師生道歉乙事，校方接受高委員的道歉，至於學生會建議演講如期舉行或延緩辦理，校方會尊重學生會的決定」。

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安，針對批評中華大學學歷一事，錄製影片向外界致歉。（圖／翻攝網路）
▲民眾黨新竹市長參選人高虹安，針對批評中華大學學歷一事，錄製影片向外界致歉。（圖／翻攝畫面）
然而在聲明第二點中，中華大學提到「根據該校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算『CP值』，中華大學在公私立一般大學中，4年來都『排名第1』」這讓不少網友湧入留言表示「CP值第一？要確定欸」、「第二點是在跟我認真嗎？」、「用CP值來衡量的話？......這個計算方式怪怪的欸」、「評價一個大學的好壞，不是用畢業生平均薪水除指考分數來計算的，這CP值到底有何科學數據證明？」

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▲中華大學發出聲明回應高虹安事件，其第二點聲明引起熱烈討論。（圖/中華大學提供）
而就有網友在PTT貼文指出「中華大學號稱畢業平均薪資/指考分數，這樣CP值四年來蟬連第一，並將此引以為傲，但假設中華大學畢業領28K/指考平均20，那台大要領到100k以上/指考平均80才能夠贏中華大學欸！無敵的吧我們中華大學」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「差點就被唬爛過去＝＝難怪聲明怎看怎都覺得怪啊」、「這CP值算法我還第一次聽到，真是創意無限」、「有史以來看過最自我安慰的指標，有創意」、「難怪台大比不上啊，用這個公式算的話，台大一出社會領個6萬、7萬都還遠輸一堆私立的CP值呢！不要鬧了」、「中華大學這一波真的是自嘲開滿點還是真的失誤.....我已經搞不清楚」目前有不少網友都湧入中華大學粉專質疑算法。（編輯：張嘉哲）

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