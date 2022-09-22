超音波揪逾七成肝臟異常　醫：「脂肪肝」恐有肝癌風險

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澄清醫院中港院區胃腸肝膽科醫師李政祺表示提到，中港澄清醫院在日前的「全民超音波檢查」活動中，共做了195人的腹部超音波，發現有異常者高達152人（約佔77.9%），其中疑似肝癌（6人）、肝實質病變（9人）、良性肝腫瘤（36人）、膽息肉（11人）、脾腫大（3人）等，進一步安排就醫診治。值得注意的是，有91位受檢民眾有脂肪肝，佔所有異常人數比率高達59.8%。
十人就有兩人有脂肪肝 健檢勿忘「腹部超音波」
李政祺指出，從平常腹超檢查數據統計來看，患有脂肪肝的異常總人數，等於是十個人之中，就有兩人有脂肪肝，因肝炎初期多數不會自覺症狀，當脂肪肝轉為脂肪肝炎，若未及時治療檢查，便有成為肝硬化，甚至演變為肝癌的風險，特別是患有肥胖、糖尿病、血脂異常，以及代謝症候群等疾患者更容易有脂肪肝，而B、C肝患者本來就是肝癌高危險群，一定要每半年追蹤1次超音波及血液胎兒蛋白檢查，不可不慎。在健檢時一定要做腹部超音波檢查，最好每年做1次，如果有慢性肝炎或肝硬化，則建議每半年及每三個月做一次，以達及早發現與治療。
「四不一多」健康守則 守護肝臟健康
醫師提醒，腹部超音波檢查流程簡單、無痛、非侵入性且無輻射，對於照護肝、膽、腎、脾、胰等腹部重要器官，皆能快速判讀以做進一步檢查，平日民眾保護肝臟，避免脂肪肝找上身，要遵循四不一多的健康守則：不熬夜、不暴飲暴食、不吸菸、不嗜酒、多攝取天然且新鮮食物及蔬果，配合適度運動、減少過重及肥胖。若常感疲倦、食慾下降、經常全身無力、腹脹或上腹部有壓迫的悶痛感，須盡快找胃腸肝膽科醫師診治。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55172
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