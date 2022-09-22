如果選舉只要學歷？全網推「2人」酸高虹安：不算學霸吧
民眾黨新竹市長參選人高虹安日前被爆博士論文抄襲疑雲，她親上火線召開記者會澄清，結果因講出「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」批評林智堅，引發各界議論。有不少人認為高虹安歧視言論不當之外，也有多數人認為「好漢不提當年勇」、「選舉並不是只需要學歷而已」，也讓律師林智群直接點名「如果學歷在選舉那麼重要，那我唯一支持羅一鈞！」引爆網友熱議。
回顧這次事件，高虹安因為被指博士論文抄襲，於是親上火線澄清，結果在記者會上表示「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。」引發「戰學歷」風波，隔一天便向中華大學師生道歉，中華大學也欣然接受高虹安的道歉。
然而，畢業於台大的名律師林智群就對此發表看法，表示「如果學歷在選舉裡面那麼重要，唯一支持羅一鈞」讓不少網友紛紛回應「真的，羅一鈞很猛！我覺得更猛的是他明明可以當醫生賺很多，卻選擇奉獻自己給公眾事務，而且不是那種什麼出風頭的，如果沒疫情根本不會那麼多人認識他，這才值得尊敬」、「大推羅一鈞，低調又會做事」、「跳級兩次，還是台大醫學院榜首，唯一只服羅一鈞！」。
另外，也有不少網友提到「如果學歷在選舉裡面那麽重要，我唯一支持林佳龍」、「如果真的要說學歷的話，林佳龍才是真的學霸好嗎！高虹安這樣真的不算學霸吧」、「真學霸林佳龍現身的話，高虹安真的要自覺慚愧」；據了解，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞小學5年級因成績優異，就跳級讀國中，高中考上建中也跳級，以全國榜首之姿考上台大醫學院，讀6年就畢業，成績相當優異；而林佳龍對自己學歷則也一向低調，學歷包括國立台灣大學政治學系學士、碩士；耶魯大學人文哲學碩士、政治學碩士、耶魯大學政治學博士，超級學霸經歷讓網友紛紛大讚。（編輯：張嘉哲）