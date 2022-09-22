高虹安引發「學歷無用論」！廣告小妹揭1盲區：承認不難

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她說明，不僅學歷和成就很重要，人生中很多事情也很重要，所以沒有什麼真的值得成為「唯一」，並舉例有人不執著於累積資產，但會有其他人將自己的價值觀「硬塞」給他，但對該人來說他就是要這樣的生活，追求的東西不同；也舉出美國，她認為該國在某方面是邪惡大國，但也有可愛之處，而它的可愛就是「多元性」，最後表示「高小姐在美國讀了那麼多年博士，為啥還看不透這點啊？這才是我反感她言論的原因」。
有民眾反駁「如果妳有看過她記者會全程應該是不會這樣想。每一篇論文和正式取得的學位一般都要耗費心力去做研究，去寫出來，才會有被引用參考的價值。如果有權勢就能洗學歷，那踏踏實實做研究產出論文得到學位的人真的很不公平。為了選舉這樣真的很難看，被段章取義戰學歷更糟糕」，廣告小妹回應「林智堅為什麼需要洗學歷？因為社會價值觀單一。但是高小姐的言論，只有加強了這一點。」。
網友回覆「真的，問題不是菁英，是多元性。喜歡你的論點」、「我想她不是不承認中華大學學生很優秀，而是諷刺另一個人中華大畢業後想要去台大進修但又不是腳踏實地學習而是想混水摸魚混文憑，真正看低並且做低中華大學學歷價值的人是這種人才對吧」。（編輯：李惠婷）