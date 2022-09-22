他點自助餐嗨喊：我要電話線！老闆滿頭問號 網曝正確名
便當店菜色琳瑯滿目，不少熱門菜在各店都能看到，其中一個長相黑漆、身體彎曲，咬起來鹹鹹脆脆的品項，是許多人的必點之一，可是能正確叫出它名字的民眾卻少之又少，通常都成其「電話線」，可就有民眾遇到沒聽過此叫法的老闆，令他尷尬當場，該精力在網路上引起討論。
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，說明自己近日買便當時，老闆邊盛飯邊親切地詢問「來，要什麼菜？」，他腦袋中立即浮現一個捲捲、黑黑的身影，礙於叫不出食物本名，於是遲疑地說出「電話線」，而老闆似乎沒有聽過這種說法，立即向他投去疑惑的眼神，使現場氣氛略微尷尬。
貼文發出後，眾網友也叫不出此道菜色的名稱，紛紛分享自家的獨特叫法「我都說：捲捲的那個」、「雙股螺旋DNA」、「老闆..要那個（用指的」、「像電話線一樣的海帶」、「燙頭髮的海帶」、「在我們家我都叫它 QQ」、「海龍」。
有位內行的網友則精闢解釋「人叫它『捲捲的海帶』、『電話線菜』，也有人說它是螺肉的一種。 其實這個海藻的本名叫做海茸，營養價值勝過許多便當菜。 在便當裡經常可以看到一道菜，顏色很深，形狀跟螺肉相似，呈現怪異螺旋狀，吃起來口感Q彈，味道就跟海帶、海帶芽等海菜相近。」。 （編輯：李惠婷）