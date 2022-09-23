2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

網嗆「綠營誰是斐陶斐」？ 她光速打臉　曬徽章萬人讚爆

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安因言論用詞不當，引發「戰學歷」爭議，連日討論熱度不減。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲民眾黨新竹市長參選人高虹安因言論用詞不當，引發「戰學歷」爭議，連日討論熱度不減。（圖／翻攝自高虹安臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-23 07:20:312022-09-23 07:21:27

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日因陷論文抄襲風波，親上火線召開記者會，結果因為「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業」這段話，引發「戰學歷」風波。不少網友好奇「斐陶斐」到底是什麼？有什麼重要性？引發激烈討論，然而也有網友留言嗆聲民進黨表示「對於獲得斐陶斐的人說話客氣一點，你們綠營誰有斐陶斐？」結果沒想到被立委林靜儀打臉，引起熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
就有臉書粉專「なるみの楽しい日本語教室」發起討論表示「斐陶斐」這三個字應該怎麼念，結果發現「斐」字有三聲以及輕聲的讀音，認為太麻煩又不確定只好KUSO改念「IKEA」，結果貼文引來網友怒嗆「請對『斐陶斐』獎的人說話客氣一點，講一個不客氣的話，綠營的上千上萬位政治人物有誰是『斐陶斐』獎的人？就是一群爛梨子，還肖想當蘋果」。

結果貼文曝光之後，民進黨立委林靜儀直接簡潔有力的回應打臉「不好意思，我有欸」並且曬出「斐陶斐」榮譽會員的徽章，而經《NOWnews》記者查詢，林靜儀於2020年取得中山醫學大學醫學研究所博士學位，換算學年為109年，確實名列中山醫學大學109學年的斐陶斐榮譽會員名單之一。而該打臉留言讚數已突破一萬，不少網友朝聖直呼「林靜儀立委太殺啦！絕殺」、「這打臉速度」、「大型翻車現場來朝聖了！」

▲
▲民進黨立委林靜儀光速打臉酸民，曬出斐陶斐會員勳章，引起網友朝聖。（圖/なるみの楽しい日本語教室臉書）
而事實上，根據「中華民國斐陶斐榮譽學會」資料，斐陶斐是由天津北洋大學美籍教授愛樂斯（J.H.Ehlers）於民國10年致函國內各大學發起全國勵學會組織，初期名為中國斐陶斐勵學會，後更名為斐陶斐榮譽學會。

根據斐陶斐榮譽會員推薦標準，大學部學士班每一學院可推薦1%應屆畢業生品學特優者入會，碩士生為3%，博士生則為10%，若學生於畢業後仍對學術研究或社會事業有貢獻，每校每年得於畢業生中推薦1人至3人為榮譽會員，其中除了立委林靜儀之外，像是前行政院長江宜樺、行政院政務委員林萬億、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、台大前校長李嗣涔、台大電機工程系特聘教授吳瑞北等人、我國舉重好手郭婞淳都是其榮譽會員。（編輯：張嘉哲）

如果選舉只要學歷？全網推「2人」酸高虹安：不算學霸吧

中華大學自稱CP值第一！網試算「台大真的低」　真相尷尬

高虹安戰學歷炎上！主播驚覺「我學姊」　中肯點評網讚爆

論文鬧翻才發現高虹安「強到跟鬼一樣」！學經歷震撼PTT

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀