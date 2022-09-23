網嗆「綠營誰是斐陶斐」？ 她光速打臉　曬徽章萬人讚爆

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結果貼文曝光之後，民進黨立委林靜儀直接簡潔有力的回應打臉「不好意思，我有欸」並且曬出「斐陶斐」榮譽會員的徽章，而經《NOWnews》記者查詢，林靜儀於2020年取得中山醫學大學醫學研究所博士學位，換算學年為109年，確實名列中山醫學大學109學年的斐陶斐榮譽會員名單之一。而該打臉留言讚數已突破一萬，不少網友朝聖直呼「林靜儀立委太殺啦！絕殺」、「這打臉速度」、「大型翻車現場來朝聖了！」
而事實上，根據「中華民國斐陶斐榮譽學會」資料，斐陶斐是由天津北洋大學美籍教授愛樂斯（J.H.Ehlers）於民國10年致函國內各大學發起全國勵學會組織，初期名為中國斐陶斐勵學會，後更名為斐陶斐榮譽學會。
根據斐陶斐榮譽會員推薦標準，大學部學士班每一學院可推薦1%應屆畢業生品學特優者入會，碩士生為3%，博士生則為10%，若學生於畢業後仍對學術研究或社會事業有貢獻，每校每年得於畢業生中推薦1人至3人為榮譽會員，其中除了立委林靜儀之外，像是前行政院長江宜樺、行政院政務委員林萬億、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、台大前校長李嗣涔、台大電機工程系特聘教授吳瑞北等人、我國舉重好手郭婞淳都是其榮譽會員。（編輯：張嘉哲）