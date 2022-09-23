被廖老大喊難喝！加盟店老闆出手了 招牌改「6字」再戰
「阿娘喂！廖老大茶坊」桃園觀音新生店日前遭網紅廖老大點名「超難喝」，甚至被直言「品質差，這家店就放給他爛、給他倒」，氣得加盟主決定退出加盟，甚至砸招牌洩恨。然而，近日就有網友發現，當是店面已經換上新的招牌以及裝潢，老闆直接將其店面改成自有品牌重新出發，引發網友不少討論。
據了解，該間園觀音新生店今年7月17日才開幕，不料8月底被廖老大點名「超難喝」、「這家店就放給他爛、給他倒」，氣得新生店加盟主在社群軟體上批評總部，並且自砸招牌洩恨，最終觀音新生店9月初就結束營業，只經營了短短不到2個月就關門，當時廖老大官方回應知悉砸招牌此事，不過說明目前雙方不會再有交集，也不會向對方提告。
然而，經過約莫半個月後，就有網友發現，該間原本為廖老大手搖店的店家，現在已換上了新的招牌及裝潢，店名則改為「最難喝的飲料」，其中「難」字還特別圈起來，直接以自有品牌重新再戰飲料市場。
不少網友看照片後紛紛朝聖「太神了！超想喝看看哈哈哈」、「說不定可以一砲而紅喔！改天來朝聖」、「這一定要朝聖！支持老闆！」、「身為觀音在地人，一定要去給老闆支持的！」、「來去看看到底多難喝好了，不夠難喝我是不喝的哦」、「這感覺會紅，先卡位了！」、「等開幕一定要來去朝聖一下！」（編輯：張嘉哲）