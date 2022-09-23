YouTuber年度盛事！走鐘獎入圍名單曝 Joeman尬九天玄女
堪稱是「YouTuber年度盛事」的走鐘獎又要來了！今年是舉辦的第四屆，投稿參加的影片也是相當多，而在22日晚間也公布這次入圍的名單，各類型的YouTuber都紛紛上榜，其中擅長開箱、以對決系列、人物專訪擅長的Joeman團隊更是入圍七個獎項，來勢洶洶，且有兩個獎項都是與阿翰的年度大作「九天玄女」角逐，引起網友熱烈討論。
Joeman在走鐘獎公布入圍名單之後，在個人IG興奮的說「走鐘獎入圍七項！今年為了投獎推掉全部評審邀約，感謝團隊努力，競爭者有夠猛，有入圍就很開心了！」只見貼出的明細當中，Joeman團隊一共入圍七項獎項，包括「最佳影片獎」、「年度男創作者獎」、「最佳紀錄片獎」、「最佳製作人獎」、「最佳剪輯獎」、「以食為天獎」以及「OPEN獎」。
其中在「最佳影片獎」以及「年度男創作者獎」的部分，同樣入圍的還有強敵「阿翰PO影片」，在今年中以「算命阿姨九天玄女之天女散花」一部影片獲得破千萬的觀看，引起不少話題，因此在該獎項兩人的呼聲都相當高。
不少網友紛紛回應九妹貼文表示「年度男創作者獎是死亡之組啊....每個都好強」、「九妹的節目都很用心！恭喜你入圍七項！」、「太厲害了真的」、「對決系列有上真的是太棒了！超喜歡的」、「最佳影片跟年度男創作者真的都是超難得獎的大賞！祝Joeman成功得獎！加油」！而目前走鐘獎官網也已經貼上完整入圍名單，頒獎典禮將於10月29日（六）舉行，讓不少粉絲相當期待！（編輯：張嘉哲）