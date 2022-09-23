廠商最愛林襄「穿200元神裝」！曾穿跳應援 曲線藏不住
林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，因姣好外型以及身材，人氣相當高。然而近日雖然因為過去大尺度直播畫面被流出造成討論，但林襄依舊帶給粉絲滿滿正能量！感謝大家對她的關心，現階段的她依舊努力工作！近日她也進行一連串的拍攝，22日她在限時動態曝光廠商最喜歡她穿的OL套裝，指出該套裝只要200元，相當划算。
林襄22日在IG限時動態先發出一張穿著白色短袖襯衫的自拍照，指出「這套OL廠商指定出席率好高，200塊好值得」；接著又發出OL套裝全身照，下半身是穿著黑色包臀短裙，表示「買了非常值得的OL套裝」開心的模樣讓不少粉絲看得十分開心，林襄也表示「我還是會努力打起精神努力工作！繼續散播快樂散播愛！」
而仔細看該OL套裝，可以發現這身勁裝其實早在7月之時，林襄就有在球場上穿著同套服裝大跳應援，由於襯衫是比較合身的緣故，當時後應援舞太激烈，林襄還一度跳到「扣子爆開」，而加上黑色包臀短裙，整個身材好曲線展露無遺。
不少網友當時看了影片之後都紛紛表示「我是覺得林襄穿這種OL了搭配高跟鞋狂跳舞比較敬業！」、「穿那高跟鞋和這服裝跳真的有夠敬業欸....」、「還有搭配黑絲襪真的很好看！OL風超喜歡！林襄加油！」、「林襄真的為球場注入活水！加油！」（編輯：張嘉哲）