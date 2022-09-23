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尪月給20萬生活費！停機2年半想愛愛　聽妻冷嗆1句心死了

▲夫妻之間婚後除了生活大小事要磨合，房事的頻率也相當重要。（示意圖／取自unsplash）
▲夫妻之間婚後除了生活大小事要磨合，房事的頻率也相當重要。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-09-23 10:28:29

夫妻之間婚後除了生活大小事要磨合，房事的頻率也相當重要，近日就有一名男網友抱怨，他婚後每個月都給老婆16萬到20萬不等的生活費，只要老婆開口，他就會馬上匯錢過去，在有了小孩後更是竭盡所能地讓老婆休息，還為此「停機」兩年半，如今小孩都2歲了，他想要求行房，卻遭老婆擺臭臉拒絕，讓他苦嘆：「我慢慢感覺我只是妳跟小孩的提款機，缺錢才找我！」 

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該名網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」中貼文，他表示和老婆結婚5年，每次只要老婆開口說想買什麼，他都會二話不說匯錢過去，每個月的生活費也落在16萬到20萬不等，「對我來說錢是其次，我希望妳開心後妳才能專心帶小孩」。 

▲夫妻面相要互補，一柔一剛恰恰好，若是兩人強勢容易起爭執。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO想要求行房，卻遭老婆擺臭臉拒絕。（示意圖／取自unsplash）
原PO透露，因為知道老婆生小孩很辛苦，便讓她住在台北月子中心一個多月養身體，也請保母24小時輔助顧小孩，讓老婆能專心養身體，甚至為了讓她生產後好好休息，懷孕期間到生產1年內都不曾開口要求過行房，「為此我關機2年半只因為妳曾說妳不想做」，不過如今小孩都2歲多了，原PO想「運動」一下，卻看到老婆擺臭臉，還反罵他只顧自己的慾望。 

兩人之後又為了小事不斷爭吵，「妳認為敢拿的都拿，生活開銷跟以前一樣花費」，而原PO只是希望1到2個禮拜有1次性行為，卻都遭到拒絕，讓他淚嘆：「我慢慢感覺我只是妳跟小孩的提款機，缺錢才找我，慢慢地我覺得我的付出我的堅持我對家庭的責任是錯的，我做到一位老公的責任一位爸爸的責任但妳呢？妳有做到老婆責任有做到媽媽責任嗎？」 

貼文一出，網友紛紛留言感嘆，「這麼好的老公為何都是別人家的，老婆為何開銷如此大，佩服你這提款機」、「看來我真的是便宜我老公了！沒拿錢就算了還要陪睡」、「想先幫我女兒預約老公了」、「你只是一個 ATM而已，合理懷疑外面已經有人了」、「放手吧⋯很多人想拿號碼牌了」、「有一種老公叫別人的老公」、「果然別人的老公都不會讓人失望」。（編輯：賴禹妡） 

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