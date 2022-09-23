尪月給20萬生活費！停機2年半想愛愛　聽妻冷嗆1句心死了

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原PO透露，因為知道老婆生小孩很辛苦，便讓她住在台北月子中心一個多月養身體，也請保母24小時輔助顧小孩，讓老婆能專心養身體，甚至為了讓她生產後好好休息，懷孕期間到生產1年內都不曾開口要求過行房，「為此我關機2年半只因為妳曾說妳不想做」，不過如今小孩都2歲多了，原PO想「運動」一下，卻看到老婆擺臭臉，還反罵他只顧自己的慾望。
兩人之後又為了小事不斷爭吵，「妳認為敢拿的都拿，生活開銷跟以前一樣花費」，而原PO只是希望1到2個禮拜有1次性行為，卻都遭到拒絕，讓他淚嘆：「我慢慢感覺我只是妳跟小孩的提款機，缺錢才找我，慢慢地我覺得我的付出我的堅持我對家庭的責任是錯的，我做到一位老公的責任一位爸爸的責任但妳呢？妳有做到老婆責任有做到媽媽責任嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言感嘆，「這麼好的老公為何都是別人家的，老婆為何開銷如此大，佩服你這提款機」、「看來我真的是便宜我老公了！沒拿錢就算了還要陪睡」、「想先幫我女兒預約老公了」、「你只是一個 ATM而已，合理懷疑外面已經有人了」、「放手吧⋯很多人想拿號碼牌了」、「有一種老公叫別人的老公」、「果然別人的老公都不會讓人失望」。（編輯：賴禹妡）