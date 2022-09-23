秋分對台灣很重要？氣象局曝光「2大影響」：不能忽視它
傳統24節氣都有其各自帶代表的意義，而今（23）日的「秋分」表示季節上將由「暖季轉換為冷季」，中央氣象局提醒，秋分過後整體天氣會漸轉涼，黑夜的時間也會比白天長，平時一定要注意保暖；不僅如此，秋分也意味著臺灣中南部將開始進入「枯水期」，提醒民眾一定要愛惜水、節省水。
中央氣象局今在官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」發文提到，今年秋分的時間點，約在今天的上午9:03~9:04之間。氣象局解釋，每年3月、9月，太陽會各有一次直射地球赤道，這2個時間點就分別稱為「春分」和「秋分」；在秋分之前，太陽直射北半球，隨著地球公轉，太陽直射赤道來到秋分，過了秋分後，太陽直射區移至南半球，臺灣所在的北半球黑夜將比白天長。
氣象局說道，對臺灣而言，秋分過後吸收到的太陽輻射能量逐漸減少，表示季節上由暖季轉換為冷季，涼冷之意也將漸趨明顯，整體天氣漸轉涼的情況下，年長者、嬰幼兒在早晚的保暖格外重要，且秋分之後，約是臺灣中南部進入枯水期的開始，惜水、節水會是該地區民眾的重要課題。
此外，除了天氣的變化外，台北市立天文館也指出，秋分屬於天文上的分界點，晝夜幾乎等長，秋分前後於日出前2～3小時，東方地平線延伸約30度高的天空，有呈三角形淡白色光錐的黃道光出現，黃道光是太陽系內細小的塵埃反射陽光所形成的微弱亮光，只有春分及秋分時才較容易看見。氣象局也提到，衛星雲圖上，地球右半邊有個特別亮的圓，就是早上約5:10時太陽直射的區域，強光被反射回衛星的接收器，因此看起來特別亮，這塊光區的位置今天正在赤道上，接下來會逐漸往南半球移動，大家可以觀察看看。