廣告小妹15萬粉專爆停更！長文道別粉絲 網瘋猜原因祝福
知名KOL廣告小妹說話風格直接，也經常對於時事針貶，往往都能掀起不少網友共鳴，圈粉無數。沒想到今（23）日她突然發出暫別文，透露「前些時日我預告說我即將閉關，聰明的粉絲應該有感覺到我要去幹嘛，如今行程已確定，是時候暫別，若無意外，應該會是明年見」讓不少粉絲感到不捨，但也猜測原因給予祝福。
廣告小妹說「走在這條路上，最慶幸的是我遇見了很多好夥伴，我們互相扶持，陪伴回診和手術，其中好幾位已離隊，不是靠岸，是脫隊，沒錢了、身體垮了、家裡發生變故，同時間，我為了能在事業上走得更遠更久，加入了小鎮做題家的行列，同樣的，好幾位夥伴離隊，沒錢了、身體垮了、家裡發生變故，我超超超超超煩那些愛強調自己是靠努力不是靠運氣的人類，能有機會好好努力，就是一種運氣好嗎？」
廣告小妹提到「有所追求，就要付出相對應的努力，是在那邊哀個屁，廢柴盟主我都看不下去，是運氣幫忙淘汰掉了很多不幸競爭者，才得以讓這些人在那邊得瑟，優秀是真的，好運也是真的，離隊者沒有不努力，只是運氣拼不過，我要帶著這份運氣，連前隊友們的努力也一併幹完。這是我該做的，真不知努力這種基礎東西幹嘛要一直捧」。
最後表示「本篇留言區開放曬圖，有娃的曬娃，讓我接一下好運，沒娃的曬貓，接如願帶助理回家的運，沒娃沒貓的，那就曬輛車車吧，祝我早日考到駕照再上highway 虐老公」。一席話讓粉絲猜測她應該是打算「專心備孕」，因此，不少粉絲都留言鼓勵表示「支持妳！我們等你回來！不要給自己壓力太大喔！」、「感謝網路相遇的緣分，無論是什麼也支持妳順利」、「我也正在努力中！真的不容易，我上次剛好滿三個月胎停，其實心中還有點陰影」、「祝好運（孕）！一定支持妳！」（編輯：張嘉哲）
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