「iOS16.0.2」開放更新！果粉心得曝光　開1功能耗電加倍

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粉專「3c有意思tim哥」也立刻貼出iOS 16.0.2修補更新的貼文，結果引起網友熱烈迴響，不少人直呼「iPhone XR更新完目前OK」、「iPhone13 Pro Max耗電量變低了！太讚」、「比上個版本iOS 16還要省電，用1小時半6%」、「我更新完之後把鍵盤回饋關了，還蠻省電的」、「iPhone 12 Pro Max耗電量沒問題，可更新」、「我iPhone 13更新了，比上個版本iOS 16省電」。
不過，也有大批網友紛紛不敢再衝動「哭了....現在整個不敢動了啊，iOS 16更新完之後一天要充兩次電」、「持續觀望中！」、「iPhone12更新之後開啟鍵盤回饋真的爆耗電，現在關掉之後好很多了，iOS 16也沒問題就不再更新了」、「13Pro Max還停留在15的版本啊，真的不想耗電太快」。
事實上，經國外YouTube頻道《iAppleBytes》測試結果發現，在前六代iPhone更新iOS 16之後，其中包括iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13電池續航力都有所提升，但卻有不少人更新完之後發現耗電量明明加快，蘋果日前就指出「開啟鍵盤觸覺回饋可能會影響iPhone的電池續航力」直接點名該功能可能會讓手機更耗電，因此如果你是更新到iOS 16以上的舊iPhone，不如試著關掉該功能，說不定你的電池續航力也有顯著提升喔！（編輯：張嘉哲）
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