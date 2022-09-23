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「iOS16.0.2」開放更新！果粉心得曝光　開1功能耗電加倍

▲蘋果日前推出全新系統iOS 16，不少持有舊iPhone的人也陸續更新，不過卻被果粉發現，iPhone14 Pro在使用iOS 16系統時，會出現Bug。（圖／記者周淑萍攝）
▲蘋果日前推出全新系統iOS 16，不少持有舊iPhone的人也陸續更新，不過卻被果粉發現，iPhone14 Pro在使用iOS 16系統時，會出現Bug。（圖／記者周淑萍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-23 13:32:02

蘋果日前推出全新系統iOS 16，不少持有舊iPhone的人也陸續更新，不過卻被果粉發現，iPhone14 Pro在使用iOS 16系統時，相機畫面會不斷抖動而且也會出現喀喳聲，甚至拍照模糊等等。蘋果稍早正式釋出iOS 16.0.2更新，並修復幾個BUG，讓不少果粉紛紛再度更新，掀起討論。

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蘋果稍早釋出iOS 16.0.2最新版本，包括被抱怨的許多Bug都逐一解決，包括相機在第三方相機APP（例如臉書、IG等）中出現抖動導致成像模糊、複製貼上的視窗會重複彈出、設定期間顯示螢幕可能黑屏、以及重新啟動後，不能無法使用「旁白」；iPhone X、iPhone XR和iPhone 11螢幕若有維修，觸控輸入失效的狀況等等。

▲iOS 16正式版9/13凌晨一點開放更新。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16日前開放更新，但卻傳出多個Bug，官方立刻釋出iOS 16.0.2最新版本。(圖／記者周淑萍攝)
粉專「3c有意思tim哥」也立刻貼出iOS 16.0.2修補更新的貼文，結果引起網友熱烈迴響，不少人直呼「iPhone XR更新完目前OK」、「iPhone13 Pro Max耗電量變低了！太讚」、「比上個版本iOS 16還要省電，用1小時半6%」、「我更新完之後把鍵盤回饋關了，還蠻省電的」、「iPhone 12 Pro Max耗電量沒問題，可更新」、「我iPhone 13更新了，比上個版本iOS 16省電」。

不過，也有大批網友紛紛不敢再衝動「哭了....現在整個不敢動了啊，iOS 16更新完之後一天要充兩次電」、「持續觀望中！」、「iPhone12更新之後開啟鍵盤回饋真的爆耗電，現在關掉之後好很多了，iOS 16也沒問題就不再更新了」、「13Pro Max還停留在15的版本啊，真的不想耗電太快」。

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▲網友建議在更新完iOS 16系統之後，不要開啟「鍵盤回饋」的功能，因為這會讓你手機更加耗電。（圖/蘋果官網）
事實上，經國外YouTube頻道《iAppleBytes》測試結果發現，在前六代iPhone更新iOS 16之後，其中包括iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13電池續航力都有所提升，但卻有不少人更新完之後發現耗電量明明加快，蘋果日前就指出「開啟鍵盤觸覺回饋可能會影響iPhone的電池續航力」直接點名該功能可能會讓手機更耗電，因此如果你是更新到iOS 16以上的舊iPhone，不如試著關掉該功能，說不定你的電池續航力也有顯著提升喔！（編輯：張嘉哲）

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