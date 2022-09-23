薄紗金髮女急跳窗！男生湧入救援片瘋傳 身分公開尷尬了
近日在臉書「爆怨公社」、YouTube瘋傳一段影片，一名身材火辣的金髮女郎，從3樓的窗口爬出，一路沿著外牆的招牌慢慢往下攀爬，讓路人全部驚呆，當時一群男子更是在底下護駕，幫忙攙扶女郎回到地面，結果女郎身分被公開之後，讓不少人跌破眼鏡，直呼「真的不要再只看表面了！」引起討論。
事實上，該段瘋傳的影片發生在香港尖沙咀，22日街頭上一名金髮女子穿著薄紗，大露事業線，不顧旁人的眼光，從一棟建築物三樓爬出，沿著遮雨棚、招牌慢慢降落到1樓，過程中相當驚險，而該名女子完全不怕走光，東跳西爬的穿梭在建築物可踩踏的地方，底下的民眾則是害怕她摔落，不少男壯丁都紛紛上前幫忙，以雙手托高姿勢將她護送到地面。
然而尷尬的是，根據《香港01》報導，警方初步調查，「金髮女子」其實是30歲泰國籍男子，持護照入境，疑因躲避人員查緝，因此冒險從窗戶逃出，所幸身上並無明顯外傷，但仍派請救護車送醫治療，最後他被依「違反逗留條件」拘捕。
起初影片瘋傳時，不少人還以為應該是該金髮女子「偷吃人夫」，正宮剛好回來只好「狗急跳牆」，沒想到真相公開後，不少網友崩潰表示「跪求底下男子的心裡陰影」、「底下男生：........」、「底下男生應該是蠻無言的啦！」據了解，這次警方是針對「從事性行為交易」的掃蕩查緝，行動拘捕了14男、18女共32人，其中24人為泰國人士，不排除還有多人涉案，該男疑似為了躲避查緝鋌而走險，如果摔下來後果恐不堪設想。（編輯：張嘉哲）